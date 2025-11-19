SHIP festival otkriva detalje četvrtog izdanja

Nakon što je treće izdanje SHIP Festivala oduševilo publiku, izvođače i profesionalce iz cijelog svijeta, organizatori su otkrili prve detalje novog poglavlja koje stiže 2026. godine. Četvrto izdanje SHIP-a održat će se od 10. do 13. rujna 2026., a Super Early Bird ulaznice već su u prodaji putem sustava Entrio.

Za profesionalce koji žele osigurati svoje mjesto na festivalu, u prodaji su i Super Early Bird Pro Pass ulaznice, dostupne putem sustava Entrio.

Festival će se ponovno održati na šest atraktivnih pozornica diljem Šibenika, grada koji je proteklih godina postao sinonim za dobru glazbu, inspirativne susrete i kreativnu energiju. Publika će i iduće godine moći otkriti nove glazbene favorite, zaplesati uz već poznata imena domaće i svjetske scene te uživati u nezaboravnoj atmosferi pod zvjezdanim nebom dalmatinske obale.

Ovogodišnji SHIP, održan u rujnu 2025., okupio je 114 govornika iz 33 zemlje i više od 650 glazbenih profesionalaca iz 54 zemlje svijeta, potvrdivši svoj status jednog od najperspektivnijih showcase festivala u Europi. Konferencijski dio SHIP-a i iduće godine donosi bogat program posvećen umrežavanju, edukaciji i razmjeni iskustava među predstavnicima globalne glazbene industrije

SHIP Festival je u samo tri izdanja prerastao u platformu koja povezuje međunarodnu glazbenu scenu, mjesto na kojem se susreću izvođači, producenti, menadžeri, agenti, novinari i zaljubljenici u glazbu. Spoj konferencijskog i koncertnog dijela stvara jedinstven doživljaj u kojem se ideje pretaču u suradnje, a nova glazba otkriva na pozornicama jednog od najšarmantnijih jadranskih gradova.

Ugledni svjetski mediji poput Rolling Stone UK, Clash, IQ i The Line of Best Fit pisali su o festivalu, ističući njegovu autentičnu atmosferu, otvorenost i profesionalnu produkciju, dok se u njihovim izvještajima Šibenik opisuje kao novo glazbeno središte Mediterana.