Novalja među popularnim svjetskim odredištima

Putovanja su izvrstan način povezivanja s osobama koje najviše volimo, a odmor s prijateljima idealna je prilika za to. Budući da 45 %* hrvatskih putnika želi kvalitetno provesti vrijeme s prijateljima, jasno je da zajedničko istraživanje novih odredišta ostaje jedan od najznačajnijih načina za produbljivanje tih odnosa. Bilo da se radi o grupi zaljubljenika u hranu koji otkrivaju lokalna kulinarska blaga ili ljubiteljima kulture koji žele proučavati umjetnost i povijest, takva putovanja dodatno povezuju prijatelje, bilo da putuju ljeti ili traže odredište za putovanja tijekom cijele godine. Na temelju podataka o pretraživanju smještaja za ostatak 2025. godine Booking.com otkriva najpopularnija odredišta diljem svijeta za nezaboravna putovanja s prijateljima**.

Novalja, Hrvatska

Novalja, smještena na otoku Pagu, skriveni je dragulj na hrvatskoj obali Jadrana u kojem se prirodne ljepote spajaju sa sjajnom energijom. Poznata po kristalno čistom moru, suncem okupanim plažama i legendarnom noćnom životu, Novalja nudi jedinstveni spoj opuštenog otočkog života i uzbudljive zabave. Kad ste u blizini, nezaobilazno je opuštanje na plaži Zrće, nakon čega slijedi ležeran ručak s kušanjem svježih morskih plodova u obiteljskoj konobi dok provodite kvalitetno vrijeme s prijateljima. Za one koji žele istraživati više od plaža, Novalja nudi iznenađujući spoj povijesti i prirode. Prošećite rimskim akvaduktom skrivenim ispod grada, propješačite otočke krajolike koji sliče površini Mjeseca ili unajmite bicikle i provozajte se slikovitim stazama uživajući u panoramskom pogledu na more. Od opuštenih vikend-odmora do nezaboravnog noćnog izlaska, povedite prijatelje i dobro se zabavite.

Gdje boraviti: Villa Laverna moderan je dvosobni apartman s pogledom na more. Opustite se na terasi za sunčanje ili se okupajte u vanjskom bazenu koji je otvoren cijele godine. Uz plažu Lokunje u blizini, kao i centar grada do kojeg se stiže uz kratku vožnju, ljepote Novalje su vam nadohvat ruke.

San Teodoro, Italija

Uz sjeveroistočnu obalu Sardinije smjestio se San Teodoro, poznat po bijelim pješčanim plažama, tirkiznom moru i živahnoj atmosferi. Dok ste u gradu, nipošto ne propustite ležerne šetnje užurbanim lokalnim tržnicama prepunim svježih plodova, uključujući citruse iz lokalnih voćnjaka, i svježe tjestenine koju je napravila nonna, kao ni provođenje opuštenog poslijepodneva na plaži La Cinta. Zahvaljujući svojoj opuštenoj naravi, San Teodor je savršeno mjesto za druženje s prijateljima. Za putnike koji žele bolje upoznati sardinijsku kulturu preporučujemo najam automobila kako bi svoje prijatelje odveli u Battistu, gdje mogu uživati u tradicionalnom tečaju kuhanja i naučiti kako sami napraviti tjesteninu, uz kušanje i vina iz lokalnog vinograda. Ako je na dnevnom redu avantura, obližnji otok Tavolara nudi prekrasne izlete brodom, pješačke staze i neke od najslikovitijih pogleda na Sardiniji. Noću grad oživljava uz zvuke glazbe i barove na otvorenom. U svojoj biti San Teodoro utjelovljuje la dolce vita, stoga pozovite prijatelje, spakirajte kovčege i krenite u slatki otočni život.

Gdje boraviti: nedaleko od zadivljujućeg otoka Isola di Tavolara i luke Olbia, Residenza L'Alzoni idealan je objekt za grupe koje traže prostranost, udobnost i avanturu u San Teodoru. Opustite se u vrtu, upijajte sunce na balkonu ili istražite područje biciklom, ali prvo započnite dan ukusnim kontinentalnim doručkom. Vratite se za ručak i večeru kako biste uživali u autentičnim lokalnim okusima u restoranu u okviru objekta.

Istanbul, Turska

Istanbul, „grad u kojem se spajaju Europa i Azija ", kombinacija je stoljeća povijesti i moderne energije, a grupama prijatelja nudi brojna iskustva u kojima mogu uživati zajedno. Putnici mogu prošetati veličanstvenom Aja Sofijom ili se izgubiti u slikovitom labirintu Velikog bazara. Nemojte preskočiti ni kupnju turske keramike, ćilima i ukrasa sa zlim okom koje možete ponijeti kući. Ljubitelji hrane mogu dijeliti ukusne pladnjeve meze ili uživati u slatkim delicijama poput baklave i simita u brojnim restoranima i kafićima po centru grada. Za one željne opuštanja, uživajte u šalici turskog čaja uz Bospor ili zaplovite u okviru krstarenja luksuznom jahtom da biste uhvatili zadivljujući zalazak sunca na najljepšim lokacijama svjetske baštine. Dok ste u Istanbulu, obavezno je istraživanje obližnjih živahnih četvrti! Čekaju vas umjetničke ulice Karaköya pune likovnih galerija i zidova prekrivenih grafitima te dinamični noćni život Beyoğlua, gdje grad oživljava nakon što padne mrak zahvaljujući barovima na krovovima i glazbi uživo.

Gdje boraviti: savršeno smješten u istanbulskoj četvrti Şişli, objekt Antwell Suites nudi modernu udobnost i jednostavan pristup glavnim gradskim znamenitostima. Gosti mogu istražiti obližnje atrakcije, uključujući palaču Dolmabahçe, trg Taksim i trgovački centar Cevahir. S prostranim jedinicama, savršenim za grupe i odličnom prometnom povezanošću, objekt je idealna baza za otkrivanje modernog i povijesnog Istanbula.

Rio de Janeiro, Brazil

Poznat po svojoj ljepoti, energiji i ritmu, Rio de Janeiro lokacija je iz snova koju prijatelji mogu zajedno doživjeti i istražiti. Dok šeću suncem okupanim obalama Copacabane ili gledaju lokalce kako igraju nogomet u Ipanemi, u zraku će osjetiti posebnu atmosferu radosti i zajedništva. Toplina Rija nije samo stvar vremenskih prilika; mještani, koje nazivaju Cariocas, poznati su po svojoj gostoljubivosti, zbog čega se svaka grupa prijatelja osjeća kao kod kuće dok šeta ulicama grada. Tijekom posjeta obavezno je vidjeti veličanstveni kip Krista Otkupitelja, odvesti se žičarom na Šećernu glavu ili prošetati bujnim šumskim stazama Nacionalnog parka Tijuca. Osim kulturnih atrakcija, u Riju je najupečatljiviji duh alegrije - duboko, kulturalno prihvaćanje radosti, povezanosti i slavlja. Ples s prijateljima u sklopu ulične bloco zabave, dijeljenje feijoade u popularnom restoranu u susjedstvu ili plesanje uz živu glazbu u baru na plaži ono je što ovaj grad čini savršenim odredištem za odmor s prijateljima.

Gdje boraviti: s pogledom na lagunu Jacarepaguá, Lagune Barra Hotel udaljen je samo nekoliko minuta od Olimpijskog parka i vrhunskih mjesta za shopping. Uživajte u prostranim jedinicama i iznimnim sadržajima, od bazena na krovu, saune pa sve do fitness centra, terase za sunčanje, restorana i bara. Ovaj hotel savršeno je mjesto za prijatelje koji se žele opustiti, napuniti baterije i upiti atmosferu naselja Barra de Tijuca.