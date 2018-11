Nova premijera u Teatru EXIT - Konstelacije

Teatar EXIT predstavlja novu premijeru - Konstelacije. Ova očaravajuća i romantična drama počinje s bezazlenim susretom muškarca i žene.

Ali ono što slijedi ruši granice svijeta za koji mislimo da postoji - za koji mislimo da je stvaran, da je jedini.

Muškarac i žena te beskonačne mogućnosti njihove veze. Ili ipak ne tako beskonačne? Postoji li uopće izbor ili je sve samo stvar sudbine.

Konstelacije su priča o običnom životu, o svakom životu, životu koji počinje s naizgled beskonačnim mogućnostima, ali...

On je komotan momak koji zarađuje za život kao pčelar. Na jednoj roštiljadi upoznaje Nju, toplu, inteligentnu i duhovitu ženu koja radi na fakultetu, na polju kvantne kozmologije. U razgovoru, ona opisuje kako je teorija relativnosti, koja „prekriva sunce, mjesec i zvijezde", u suprotnosti s kvantnom mehanikom koja se brine o molekulama, subatomskim česticama i atomima". Nusprodukt tih naočigled suprotstavljenih teorija, je to da mi možemo biti dio multiuniverzumagdje je, u bilo kojem trenutku, različitih ishoda možemo "postojati" istovremeno. Genijalnost teksta je to što tu teoriju prikazuje u akciji - kroz autorov dopadljiv, posredan dijalog, pisan za digitalno doba; a ipak prepun težine i značenja. Ovaj komad je zbilja jedno začuđujuće emocionalno putovanje.

Kako se dva lika upoznaju, u slijedu scena, autor konstantno pokazuje različite načine na koji bi njihovi susreti mogli "završiti". Na smiješan, ali vrlo intelektualan način istražuje granice slobodne volje, ali i velike uloge koju slučajnost igra u našim životima. I govori nam jednako o pčelama i ljubavi kao što nam govori o marginama znanstvene teorije.

Drama Constellations premijerno je izvedena u Royal Court Theatre u Londonu 2012. Iste je godine proglašena najboljom dramom na Evening Standard Theatre Awards, a Nick Payne najmlađim dobitnikom u povijesti dodjele spomenute nagrade.

Uprizorenje ovoga komada na Osječkom ljetu kulture 5. srpnja 2017. bila je hrvatska praizvedba.

O predstavi

Produkcija: Osječko ljeto kulture 2018. i Teatar EXIT

Tekst: Nick Payne

Režija: Aida Bukvić

Igraju: Olga Pakalović i Vladimir Posavec-Tušek

Osječka praizvedba: 5. srpnja 2018. u Barutani - Osječko ljeto kulture 2018.

Zagrebačka premijera: 16. studenoga 2018. u Teatru EXIT



Termini u prodaji: 16. i 17. studeni u 20h (Teatar EXIT, Ilica 208)