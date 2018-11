Nokia 9 PureView napokon debitira ove godine?

Nokia 9 PureView, pametan telefon o kome više od godinu dana kruže glasine, nikako da ugleda svjetlo dana. Čak se neko vrijeme šuškalo da Nokia 9 ne postoji. Međutim, ako ćemo vjerovati kineskim maloprodajnim izvorima, ovaj dugo očekivani model mogao bi biti predstavljen u prosincu ove godine.

Navodno je proizvodnja Nokia 9 PureView već je u tijeku i problemi koji su se pojavili u ranim fazama proizvodnog procesa su riješeni. Pokažu li se ove glasine istinite, za europske kupce model bi mogao biti predstavljen u okviru MWC 2019.

Nokia 9 PureView bit će opremljena s čak pet senzora kamera na stražnjoj strani koji se mogu usporediti s pet prstenova Olimpijskih igara. Kamere će koristiti tehnologiju sličnu onoj koju koristi Light (pametni telefon i tvrtka za digitalnu fotografiju koju financira Leica i Softbank), a kombinira fotografije snimljene svim senzorima u jednu s većom razlučivosti. Sada izbrisan teaser objavljen od strane ovlaštenog Nokia dobavljača u Maleziji, aludira i na jake performanse kamera pri slabom osvjetljenju.

Dolazi u kućištu od obostranog 3D stakla stakla i 5,9 inčnim Super AMOLED zaslonom rezolucije 2.880 x 1.440 piksela i omjerom slike 18: 9, Eto, izgleda da je HMD Global želio izbjeći ovogodišnji trend ureza ili izreza na zaslonu. Također, izgleda da model dobiva čitač otisaka prstiju u zaslonu budući procurjele slike nisu pokazale skener na stražnjoj strani.Za hardversku osnovu Nokia 9 PureView ima Qualcomm Snapdragon 845 SoC s 8 GB operativne i 64 / 128 GB interne memorije.

Od modula za povezivanje i komunikaciju na popisu su USB konektor vrste C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 801.11ac, i 4G VoLTE. Za opskrbu energijom zadužena je 4150 mAh baterija s Quick Charge 5.0 tehnologijom brzog punjenja. Osim toga, očekuje se podrška za bežično punjenje jer su prije nekoliko dana certificirana dva bežična punjača s markom Nokia od Wireless Power Consortium. Nema sumnje Nokia 9 bit će pokretana Android 9 Pie sustavom.

