Čak 26 posto pametnih telefona ima kućište od obostranog stakla

Prema izvješću Counterpointa, do kraja 2018. godine 26 posto pametnih telefona na tržištu imat će kućišta s obostranim staklom, do kraja 2019. godine 41 posto, a do 2020. čak 60 posto. Tako bi metalni materijali koje smo poznavali mogli biti u budućnosti odbačeni od strane proizvođača. Koristit će se samo za jeftine i cijenom vrlo pristupačne modele.

Postoje tri razloga zašto proizvođači pametnih telefona vole staklo:

- metal je skuplji od stakla

- staklo ima stabilnu cijenu i nije problem dobavljivost

- širenje bežične funkcije punjenja baterije

Dodali bi i četvrti razlog: Apple je prihvatio staklo :D

S jedne strane to nas pomalo veseli jer staklena kućišta su oku puno privlačnija od metalnih i imaju bolju teksturu. Najveći ozbiljan nedostatak je što nisu toliko otporna na padove i udarce kao metal.

Zato, pokažu li se predviđanja točna, serviseri naših pametnih telefona mogli bi trljati ruke, ali i osiguravajuće kuće.

Međutim, ti problemi u budućnosti možda neće biti problemi, jer tehnologija materijala napreduje i moguće je da u budućnosti staklo može postati još jače od plastike. Ostali nedostaci su više-manje prihvatljivi poput veće mase i površine koje brzo postaju pokrivene mikro-ogrebotinama i mrljama.

