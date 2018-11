XIAOMI BLACK SHARK recenzija

Sjećate li se Nokia N-Gage ili Sony Ericsson Xperia Play mobitela namijenjenih igranju igara? Ove godine neki su proizvođači pametnih telefona izvukli njihovu ideju iz povijesti muzeja mobilnog razvoja. Među njima je Black Shark Technology, kineska tvrtka koja je postala dio Mi ekosustava.

U posljednjih šest mjeseci plasirali su na tržište dva Black Shark pametna telefona za igre. Zahvaljujući Neutrinomobile trgovini na test nam je stigao prvi model. Može li osvojiti razigrane igrače mobilnih igara? Koliko je zajamčena dosljednost iskustva igre? Je li doista dostojan svojeg imena? Sve ćemo otkriti u ovoj recenziji.

Xiaomi Black Shark tehničke specifikacije

Dimenzije: 161,6 x 75,4 x 9,3 mm

Masa: 190 g

Ekran: LCD 5.99" ;2160 x 1080 piksela (403 ppi), omjer 18: 9

SoC: Qualcomm Snapdragon 845

CPU: (4x2,8 GHz Kryo 385 Gold i 4x1,8 GHz Kryo 385 Silver)

GPU: Adreno 630

Memorija: RAM 8 GB - unutarnja 128 GB

Kamere: prednja 20 MP, (f / 2,2, 1,0 um), 1080p // stražnja 12 MP (f / 1,8, 1,25 μm) + 20 MP (f / 1,8, 1,0 μm), 2x optički zum, automatsko fokusiranje dvostrukog piksela, dual-tone bljeskalica, 2160p @ 30fps , 1080p @ 30fps , 720p @ 120fps

OS: Android 8.0 (Oreo)-

Povezivanje: HSPA, LTE, Dual-SIM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dual-band, USB 2,0, reverzibilni konektor C-vrste 1,0;A-GPS, GLONASS, BDS

Senzori: otisak prsta na prednjoj strani, akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas

Cijena(studeni 2018): 4.499,00 kn - Neutrinomobile

Dizajn i kvaliteta izrade

Aluminijsko kućište Xiaomi Black Shark održava čvrstu liniju. Relativno je tanko i dobre veličine (161,6 x 75,4 x 9,25 mm). S prednje strane nema upečatljiv izgled. Štoviše, širinom gornjih i donjih okvira oko zaslona ne uklapa se u novije trendove. Omjer zaslona prema prednjoj površini iznosi tek 76,23 posto. Raspored elemenata je klasičan.

Prednja kamera, senzor svjetla/ blizine i zvučnik za razgovore iznad su zaslona.

U donjem dijelu je ovalna Home (Početak) tipka. Može prepoznati dodire, geste i ujedno je senzor otisaka prstiju. Okružuju je dvije kapacitivne tipke ("Povratak" i " izbornik pokrenutih aplikacija") koje uopće nisu označene. Ako vas to smeta, možete uključiti virtualne tipke na zaslonu. Biometrijski senzor nije najbrži koji sam koristila, ali dobro radi.

Tipke za reguliranje glasnoće i uključivanje/isključivanje rada smještene su na desnom boku. Dosta su blizu jedna uz drugu što mi se ne sviđa jer dolazi do nehotičnih dodira. Držite li ih istovremeno možete pokrenuti snimanje videozapisa sa zaslona.

Na lijevom boku imamo utor za SIM kartice i mehaničku sklopku za ulazak u ekskluzivni prostor za igru ( više detalja slijedi kasnije u dijelu softvera).

Glavni mikrofon, plastični umetci za antene i USB-C priključak su između dva otvora zvučnika na donjem dijelu.

Gornji brid je bez ikakvih elemenata, osim opet, plastičnih umetaka za neometan rad antena.

Tek okretanjem uređaja na stražnju stranu postaje vidljiv sjajan posao koji su dizajneri napravili kako bi se oblikom, obradom i pojedinostima Black Shark razlikovao od svih ostalih pametnih telefona na tržištu.

Glavni dio metalne površine u kombinaciji sa staklom i zelenim linijama ostavlja mi jedan interesantan difuzni osjećaj. U središtu se nalazi "S" (Shark) logotip. Svijetli kada pokrenete uređaj, stiže vam poruka ili poziv.

Prema gornjem bridu su dvostruka kamera i LED bljeskalica u vodoravnoj formaciji, dok je u donjem naziv uređaja - 'Black Shark'. Također, ako se bolje zagledate bliže središnjoj osi, ne možete ne primijetiti blago uzdignute krakove trapeza ispod kojih su antene u X formaciji. U biti, ovo rješenje osigurava da signal ne slabi tijekom igranja ili postane „mrtav" bez obzira kako držite pametni telefon.

Zaslon

Zaslon dijagonale 5,99 inča, omjer slike 18: 9 i razlučivosti 2.160 x 1.080 piksela gustoće 403 ppi. štiti kaljeno staklo za koje Xiaomi ne navodi tko je proizvođač.

U postavkama se nudi na odabir jedan od tri načina rada zaslona s unaprijed kalibriranim parametrima prikaza: Cinema Mode, Natural Mode i Eye Care Mode. Dodatno im se može u softveru promijeniti temperatura boje, prikaz bijele ili aktivirati "super kino način" koji povećava brzinu kadra videozapisa i optimizira učinak reprodukcije videozapisa na inteligentan način. Ali u ovom načinu rada nisam primijetila nikakve razlike u performansama zaslona bilo u igri ili u svakodnevnom životu.

Maksimalni kutovi gledanja tipični su za IPS matricu. Čitljivost čak i na suncu ostaje na dobroj razini maksimalnom svjetlinom do 550 cd / m 2 . Frekvencija osvježavanja je 60 Hz, kao i kod većine ostalih pametnih telefona. Podržava 20 simultanih dodira i reagira bez odgađanja.

Što se tiče ostalih specifikacija, možda i najvažnijih, zaslon pokriva 97% DCI-P3 raspona boja i radi u kombinaciji Pixelworks čipa za obradu slike. Ovaj čip donosi True View i True Color značajke, poboljšava framerate igara i podršku HDR10 tehnologije koja osigurava omjer kontrasta od 1M: 1 s 10x poboljšanjem točnosti boje.

Gamepad

Black Shark prati plastični Gamepad mase 40 grama. Analogna upravljačka tipka (yojpad) je u središnjem dijelu prednje strane. Nešto malo više je tipka za uključivanje/isključivanje s indikatorom aktivnosti. Na vrhu su, u gornjem kutu, dvije fizičke tipke( tzv. L tipke) za kontrolu igre. Jedna od njih je okidač. Potrebno je nekoliko trenutaka da se naviknete na njega, ali ako ste ikada prije upotrebljavali bilo koji kontroler, osjećat ćete se kao kod kuće.

Kako bi gamepad fizički spojili s pametnim telefonom, a da bi čvrsto ostao na svom mjestu za vrijeme igranja, potrebno je oko kućišta učvrstiti poseban plastični okvir koji ćete pronaći u prodajnom paketu. Jednom kada to učinite, uvijek ćete u tren oka BlackShark pretvoriti u igraču konzolu.

Modul komunicira s pametnim telefonom putem Bluetootha. Ima svoju 150 mAh bateriju što je dovoljno za oko 3,5 sata kontinuirane uporabe. Punjenje se vrši pomoću punjača za mobilni telefon i USB priključka vrste C.

Performanse i produktivnost

Konfiguracija Black Shark modela je još uvijek odlična bez obzira što već imamo na tržištu modele temeljene na novijim 7 nm čipovima. Hardverska osnova je Snapdragon 845 čipset. Ima osam Kryo 385 CPU jezgri (4 x 2,8 GHz + 4 x 1,8 na GHz). Integrirani je Adreno 630 grafički procesor na 710 MHz, 8 GB LPDDR4 dvokanalnog RAM-a i 128 GB UFS 2.1 interne flash memorije.

Kako ne bi došlo do znatnog smanjenja brzine procesora (zbog propusta ciklusa) pod maksimalnim opterećenjem, proizvođač je problem riješio rashladnom tekućinom i podlogom od legure bakra i nano-kompozitnog grafita. Prema Xiaomiju, ovaj sustav hlađenja smanjuje temperaturu CPU-a za prosječno 8 stupnjeva u usporedbi s istim procesorom u drugim modelima.

Naravno, nemojte sada misliti da nema toplinske prigušenosti. Uređaj se zagrijava ovisno o igri, kvaliteti grafike i koliko dugo igrate, samo toplina na površini nije neugodna u dodiru s rukama i prigušenost vrlo kratko traje.

Benchmark testovi pokazali su sljedeće rezultate:

AndroBench (brzina datotečnog sustava): Read 731,12 MB/s - Write 207.94 MB/s

GeekBench 4 Pro - Single / Multi score/ Renderscript : 2255/ 8912

3D Mark

Sling Shot ES 3.1: 4,654

Sling Shot ES 3.0: 5,066

Ice Storm Unlimited ES 2.0: 60,459

Gfxbench

1080p Tesselation offscreen: 4.590 (76 Fps)

Tesselation 2160 x 1080: 1.799 (60 fps)

ALU 2: 1 800 (60 fps)

Igre

U zahtjevnim trkaćim igrama kao što su Asphalt 9 ili Need for Speed No Limits, performanse su više nego dovoljne kako bi dosljedno održavale visoku brzinu okvira i ujednačenu temperaturu.

U PUBG Mobile uz najviše grafičke postavke i HDR, doslovno nije bilo zastoja u igri. Ona se izvodi većinu vremena na 58 do 60 okvira uz dobro zaglađivanje nazubljenosti rubova (anti-aliasing).

Fortnite ne možete igrati uz gamepad, već samo bez njega....

Komunikacija i bežična komunikacija

Oba utora za SIM karticu imaju mogućnost prijema LTE frekvencija bez dostupnosti VoLTE poziva, a prebacivanje s jedne SIM kartice na drugu dobro funkcionira. Navigacija može raditi s GPS, GLONASS i BeiDou satelitima i elektroničkim kompasom. Hladni početak traje oko deset sekundi, nakon čega se uspostavlja veza s brojnim satelitima. Pozicioniranje se provodi brzo i precizno do 3 metra. Standardno za Xiaomi, NFC modula nema.

Ostale značajke povezivanja uključuju 802.11a, ac, b, g, n, ac s 2 × 2 MIMO tehnologijom za stabilan prijem, zrcaljenje bežičnog zaslona preko protokola Miracast; Bluetooth 5.0. s podrškom za aptxHD. Na rad ovih modula nemam primjedbe.

Zvuk

Zvučnik za razgovore u kombinaciji s onim na donjem bridu radi u stereo tandemu, ali tako aktivni ne rade dobro. Tijekom testiranja često mi se činilo kao da samo donji zvučnik stvara zvuk, a gornji ispušta zvukove čudnog frekvencijskog raspona. Međutim, bez obzira na ove nedostatke, donji zvučnik nudi snažan i dovoljno glasan zvuk.

No, ako ste poput mene i želite uravnoteženiju kvalitetu zvuka, najbolje je uvijek imati pri ruci slušalice. Budući da nema 3,5 mm audio priključka, morat ćete koristiti isporučeni adapter za svoje omiljene slušalice ili nabaviti neke Bluetooth. Znam da se mnogima od vas ne sviđa izbacivanje analognog audio konektora, ali što je, tu je.

Baterija izdržljivost / punjenje

Svi ćemo se složiti da je za užitak u igranju neophodna podrška dugotrajne baterije. Tako u ovom modelu imamo bateriju kapaciteta 4000 mAh. Pruža dovoljno energije za cjelodnevno korištenje bez potrebe za nadopunjavanjem tijekom dana i pri intenzivnom korištenju ili za nekoliko sati igranja. Na primjer, nakon sat vremena PUBG baterija se smanjuje od 22 do 25% , a gledanje YouTube videa od18 do 20 % baterije na 80 posto svjetline.

Stoga se može predvidjeti da BlackShark može igrati 4 do 5 sati igara u situaciji u kojoj teške igre i dalje svijetle. Ova izvedba je prilično dobra u usporedbi s vodećim modelima na tržištu.

Ukratko, s gledišta autonomije Black Shark nije među onima na vrhu, ali nije ni autsajder. To su potvrdila i dva sintetička testa:

PC Mark Work 2.0 battery life: 10 sati i 32 minute autonomije

Geekbench 4: 11 sati 27 minuta i 36 sekundi.

Baterija podržava tehnologiju brzog punjenja Quick Charge 3.0. Od 1 posto do 100 posto baterija će se napuniti za 1 sat i 36 minute ( 30 minuta - 47 %; 60 minuta - 88 %, 68 minuta - 90 %).

Firmware i aplikacije

Sustav je nazvan JoyUI i temelji se na Androidu 8.1. sa sigurnosnom zakrpom od srpnja 2018. godine. Korisničko sučelje je blisko čistom Androidu Xiaomi Mi A2, bez pretjeranih animacija, efekata, a kontrolna logika standardnom MIUI.

Dodatno ugrađenih aplikacija, osim Googleovih, i upravitelja datoteka nema i to bi se nekima od vas moglo svidjeti.

SHARK SPACE (prostor za igre)

Što najviše mrzite kao igrači mobilnih igara? Vjerojatno prekide! Bilo da su to glasovni pozivi ili IM poruke i razne obavijesti. Xiaomi se dosjetio kako da vas riješi ovih frustrirajućih ometanja dok ste u akciji igranja. To je

SHARK SPACE ili način rada za igre. Ovaj prostor aktivira se dvosmjernim mehaničkim prekidačem na lijevoj strani. Nalik je na Apple Game Center i Google Play Games . Blokira sve dolazne pozive i obavijesti, ide izravno u pejzažni način rada, čisti pozadinu, automatski prazni RAM, a Android navigacijske tipke nestaju kako bi se spriječili nehotični dodiri na njih.

Nakon što kliznete prstom od vrha Home tipke prema dolje, otvara se sučelje u kojem možete upravljati prioritetom svojih obavijesti, aktivirati način visokih performansi, pratiti učitavanje procesora i video adaptera, isključiti/uključiti Wi-Fi veze itd.

Glavna i najkorisnija značajka je podešavanje povezanog gamepada. Omogućuje učinkovito konfiguriranje dvije fizičke tipke i upravljačku tipku na temelju aplikacije čak i u igri.

Drugi dodatak je "Gamer Studio". Nudi pet prilagodljivih parametara prema svakoj igri. Na primjer postavke prikaza, dodirivanja, zvuka itd. Najbolje je što se ti parametri, jednom kada ih postavite, automatski učitavaju sljedeći put kada se igra pokrene.

Tu je i statistika koja nam daje podatke koje smo igre igrali, vrijeme igranja, koliko podataka je konzumirano na mobilnim i / ili Wi-Fi mrežama.

Kamere

Konačno, došlo je vrijeme da provjerimo što nude kamere.

Prednji modul dobio je 20 MP kameru Sony IMX376 senzora veličine piksela 1 μm, 5 elemenata leće i objektiv otvora f / 2.2. Unatoč senzoru od 20 MP, dobivate samo 5 MP slike jer softver očigledno kombinira 4 slike u jednu. Selfiji su svojom kvalitetom bliže modelima srednjeg ranga jer malim padom svjetline detalji nestaju. Međutim, dovoljno su kvalitetni za dijeljenje na društvenim mrežama.

Stražnja kamera je dvostruka. Primarna ima 12 MP Sony IMX486 Exmor RS senzor veličine 1/2,9" i 1,25 μm piksela, a druga pomoćna telefoto 20 MP Sony IMX376 Exmor senzor. Obje leće imaju f / 1.75 otvor. Kamere su podržane digitalnim i dvostrukim optičkim zoomom, fokusom detekcije faze s Dual Pixelom, digitalnom stabilizacijom i dvobojnom LED bljeskalicom. Softver za kameru je tipičan za MIUI. Od načina rada ima odabir nekoliko scena, filtara, HDR i panoramske fotografije.

Kvaliteta snimljenih fotografija

U praksi sustav kamere radi vrlo dobro tijekom dana. Na dnevnom svjetlu fotografije imaju visoku razinu detalja, jake boje i kontrast što je rezultat AI podrške. Autofokus radi brzo i precizno. Zamućenje je dosta prirodno, iako ima znatnih pogrešaka i razmazivanja objekta u prvom planu.

U zatvorenom prostoru fokus se malo bori, no dobro su zadržani detalji i pod različitim složenim izvorima svjetlosti. Pri slabom osvjetljenju buka je prisutna i kvaliteta se vidljivo smanjuje. Osobito noćne fotografije gube jasnoću, ali bljeskalica radi odlično.

Kvalitetu kamera provjerite na imgur.com gdje su snimljene fotografije u punoj veličini uz nekoliko dodatnih.

Video

Videozapis možete snimiti u maksimalnoj kvaliteti do 4K na 30 fps, i s ubrzanim prolaskom vremena (time lapse) u intervalu 2 x - 1800 x. Elektronički stabilizacija (EIS) je osrednja jer možete vidjeti trzaje. Također se fokus povremeno bori.

Sažetak i zaključak

Za razliku od Huawei pametnih telefona koji nude GPU Turbo tehnologiju , odnosno poboljšanu brzinu izvedbe GPU-a, zaljubljenicima u mobilne igre Xiaomi Black Shark je u potpunosti prilagođen iskustvu igranja. Osim posebnog prostora za igre sa statistikom, nudi sustav koji „hladi" uređaj do 8 stupnjeva kada se zagrije, MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) tehnologiju za glatke prikaze tijekom dinamičnih scena, gamepad dizajniran za mobilne telefone s nultom odgodom. Jedini nedostatak gamepada je što punu funkcionalnost dobivate samo u određenim igrama. Gledamo li ga kao standardnog konkurenta top modelima, a ne isključivo za igre, slaba točka Black Shark su kamere koje neće zadovoljiti očekivanja foto entuzijasta. Svima ostalima mogao bi biti vrlo zanimljiv uređaj ako se žele isticati u općoj masi korisnika. Testni primjerak Xiami Black Shark dolazi nam iz Neutrinomobile trgovine, gdje ga možete i vi kupiti po cijeni 4.499,00 kn. Servis je osiguran u Hrvatskoj.

Zašto kupiti

izvorni dizajn

kvaliteta izrade

gamepad kao dodatak

SHARK SPACE (prostor za igre)

dobra autonomija baterije

izvrsna izvedba za 3D igre

sustav hlađenja

ima B20 LTE

Zašto ne kupiti

osrednje kamere

nema NFC

nedostaje 3.5 audio priključnica (za neke)

memorija nije proširiva ( za neke)

nema infracrveno prepoznavanje lica

kvaliteta stereo zvuka

nema podršku za Galileo - Europski satelitski navigacijski sustav

nema IP certifikat

