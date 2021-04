Nezgodne posljedice kave

Kava je, ma koliko je voljeli i obožavalai, dvosjekli mač - ima dobre i loše strane, baš kao i sve drugo u životu. No, problem je kad vam takve "loše strane" mogu raditi ozbiljne probleme u svakodnevnom životu.

Problem je tu tome što s kofeinom uopće ne morate pretjerati da biste osjetili njegove neugodne nuspojave.

Čak i zbog najmanje količine kave neki se mogu osjećati razdražljivo, nervozno i tjeskobno. Uz to postoji još šest negativnih posljedica konzumiranja kave.

Može pogoršati vaše mentalno zdravlje - kofein vam daje dozu energije blokirajući moždane kemikalije koje mogu dovesti do pospanosti, ali time pokreće i adrenalinski odgovor. To obično nije velik problem nakon jedne šalice kave, ali ako ste kronični potrošač - pijete puno više od preporučenih 400 miligrama dnevno - možda biste mogli osjetiti simptome slične onima kod anksioznog poremećaja. Štoviše, pregled iz 2018. objavljen u časopisu Advances in Psychiatric Treatment sugerira da prekomjerna konzumacija kofeina ne samo da može uzrokovati simptome anksioznosti, već može i pogoršati postojeće psihijatrijske poremećaje, pogoršavajući simptome kod ljudi koji već pate od anksioznih poremećaja, poremećaja spavanja, prehrane poremećaji i shizofrenije, piše Eat This.

Može poremetiti san - pitate se zašto je kvaliteta vašeg sna tako loša? Previše kofeina često uzrokuje probleme sa spavanjem, kaže Amy Gorin, registrirana dijetetičarka. "Kad god pijete kavu ili uzimate druge izvore kofeina, želite biti oprezni i ograničiti dnevni unos na najviše 400 miligrama kofeina dnevno", preporučuje ona, dodajući da je to raspoređeno na oko tri do pet šalice redovite kave. Prije nego što pretpostavite da će vam prekid konzumiranja kave nakon večere omogućiti izbjegavanje problema sa spavanjem povezanih s kofeinom, trebali biste znati da je jedno istraživanje iz 2013. iz Journal of Clinical Sleep Medicine otkrilo da ljudi imaju smetnje u spavanju nakon što su pili kavu tri sata i šest sati prije spavanja. To znači da ako pijete kavu nakon, recimo, 16 sati, mogli bi imati problema sa spavanjem.

Može uzrokovati probavne smetnje - Gorin napominje da je jedna od prednosti svakodnevnog ispijanja kave to što ona brže prebacuje otpad kroz vaša crijeva i pomaže u redovitoj stolici. To je dobra stvar, ali također naglašava potencijalne negativne učinke kofeina na vaš probavni sustav. Previše kofeina može uzrokovati probleme poput proljeva pa čak i refluksa kiseline. Ne postoji puno konkretnih dokaza koji vezuju gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB) za kavu, ali smanjivanje kofeina ili njegovo potpuno uklanjanje preporuka je koju gastroenterolozi često daju za liječenje GERB-a. Pretpostavka je da kofein opušta mišiće jednjaka i da omogućuje da sadržaj vašeg želuca putuje natrag u grlo, uzrokujući refluks kiseline.

Pogoršava neuravnotežene hormone - mnoge klijentice dijetetičarke Barbie Boules su žene u 40-ima i ona kaže da je ovo populacija koja mora biti svjesna kako se njihovi hormoni mijenjaju ako piju kavu svakodnevno. "U srednjoj životnoj dobi, kada estrogen, progesteron i testosteron počnu postajati nestabilni, anksioznost, problemi sa spavanjem, pa čak i lupanje srca su česti - čak i ako nikada prije nisu bili problem", objašnjava ona. Kofein je stimulativni spoj i ako ste osjetljivi na njega može udvostručiti sve ove simptome". Drugim riječima, ako vas perimenopauza ili menopauza već čine tjeskobnima i patite od nesanica, zbog kofein ćete se vjerojatno osjećati još gore.

Potiče vas izdržavate umor - ako se slijedom popodnevnog umora koji vas je uhvatio posegnuli za najjačom kavom, razumijemo, ali to nije dobro za vas kratkoročno ni dugoročno. Kao prvo, ponovno ćete biti umorni kada kofein prestane djelovati, a također se ne bavi osnovnim uzrokom vašeg umora, samo ga privremeno zatomljuje. To je, kaže Boules, jedna od najgorih stvari koje možete učiniti. "Usredotočite se na dobar san, održavanje hidratacije, kretanje (idealno na svježem zraku) i odabir obroka i grickalica koje čine uravnoteženu mješavinu ugljikohidrata. vlakana, nemasnih proteina i hranjivih masti", savjetuje Boules.

Stvara ovisnost - zbog široko dostupne kave i činjenice da ne postoji minimalna dob za njezino pijenje svi zaboravljamo da je to stimulans koji ima gotovo slično djelovanje kao droga. Ako je vaše tijelo naviklo na svakodnevni priljev kofeina i iznenada preskočite dan, osjetit ćete to u obliku glavobolje, razdražljivosti i pretjerane pospanosti. Da budemo jasni, tehnički ne možete postati ovisni o kavi, ali kriza je i dalje stvarna. Studija iz 2012. godine o ovisnosti o drogama i alkoholu otkrila je da redoviti konzumenti kave imaju veću učestalost simptoma sličnih gripi, uključujući umor, mučninu i glavobolje, nakon 16 sati apstinencije u usporedbi s ljudima koji nisu pili kavu.