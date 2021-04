Znate li zašto se debljate?

Debljanje je i ionako problem, a sada u doba korone je postao još veći - jer se malo krećemo i gotovo ništa ne vježbamo.

Ukratko, nije dobro, pa evo glavnih razloga debljanja, kako biste mogli promijeniti navike i skinuti višak kila.

Prebrzo jedete - potrebno je oko 20 minuta da vaš trbuh da signal mozgu da je sit. Studija objavljena u časopisu Appetite pokazala je da osobe koje sporije jedu unose oko 66 kalorija manje po obroku nego oni koji brzo jedu. Iako vam se 66 kalorija ne čini puno, pogledajte koliko obroka dnevno pojedete i koliko je to kilograma godišnje. Stručnjaci savjetuju da obrok započnete s dvije čaše vode koje su prirodno sredstvo za suzbijanje apetita. Kada počnete jesti, odložite viljušku između zalogaja. Ovaj jednostavni trik može vam pomoći da usporite tempo, što će vašem tijelu omogućiti dodatno vrijeme da probavi hranu.

Preskačete obroke - iako neki smatraju da će smršavjeti ako preskaču obroke, to nije istina. Preskakanje obroka zapravo povećava vjerojatnost nakupljanja dodatnih kilograma, a osobito ako preskačete doručak. Američki časopis za epidemiologiju objavio je istraživanje u kojemu se navodi da osobe koje preskaču doručak imaju 4.5 puta veću vjerojatnost da budu pretili. Drugo istraživanje, pokazalo je da metabolizam sporije radi ako preskačete obroke, a to pojačava glad. Zbog toga dolazi do prejedanja tijekom sljedećeg obroka. Doručak možete pripremiti večer prije. Možete pojesti zobene pahuljice, tvrdo kuhana jaja i krekere bogate vlaknima. Ovakav doručak bogat je vlaknima i proteinima, brzo se priprema i hranjiv je.

Redovito pijete alkohol - izvješće objavljeno u časopisu Journal of Academy of Nutrition and Dietetics pokazalo je da osobe koje redovito piju alkohol unose oko 384 dodatnih kalorija dnevno. Jedan od razloga je i to što pod utjecajem alkohola hrana ima izraženiji miris i više nas privlači.

Spavate premalo ili previše - istraživanje je pokazalo da je zdrav ritam spavanja ključan u odražavanju vitke linije. Istraživači su otkrili da su se osobe koje su spavali pet sati ili manje dobivali debljale 2.5 puta više nego osobe koje su spavale sedam ili osam sati. Slično se pokazalo i za osobe koje previše spavaju, oni koji su spavali više od osam sati debljali su se skoro koliko i oni koji spavaju manje od pet sati. Stručnjaci savjetuju da spavate između šest i osam sati.

Uvijek sjedite - u prosjeku sjedimo 67 sati tjedno, a samo sedam sati od 24 sata dnevno se krećemo. Zbog učestalog rada za stolom, sagorijevamo 100 kalorija manje dnevno nego prije 50 godina, pokazalo je istraživanje iz 2011., a to u konačnici znači 10 dodatnih kilograma na godišnjoj razini. Uzmite pauzu od barem dvije minute svakih sat vremena, savjetuje Eat this. Već samo te dvije mogu napraviti razliku, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu Clinical Journal of American Society of Nephrology. Ako stojite samo tri sata dnevno, u jednoj biste godini potrošili više od 30.000 dodatnih kalorija, što iznosi oko 8 kg masti.

Osim toga, debljanje može uzorkovati i prekomjerna konzumacija čipsa, bijelog kruha, previše šećera u kavi i brza hrana.