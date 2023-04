Ne pazite na zdravlje mozga?

Lako se naviknuti na loše navike, no one imaju i svoje posljedice, a jedna od najgorih za vas je loše zdravlje mozga.

Tek toliko da znate, četiri loše navike imaju najveći utjecaj na vaš mozak, a to su previše sjedenja, nedostatak druženja, neadekvatan san i kronični stres.

"Međutim, ono što je dobro u cijeloj ovoj priči jest činjenica da je upravo ove navike najlakše promijeniti", kaže liječnik Rudolph Tanzi.

Stoga, promijenite ove stvari, i to pod hitno....

Kronični stres - kronični stres doslovno može uništiti moždane stanice i smanjiti prefrontalni korteks, područje odgovorno za pamćenje i učenje. Glavni okidač stresa kod starijih odraslih osoba je pristup svemu kao da stvari moraju biti točno onakve kakvima ih osoba zamišlja ili nije dobro, objašnjava Tanzi. "Taj način razmišljanja može izazvati negativne reakcije koje podižu razinu stresa kad god stvari ne idu kako treba."

Neadekvatan san - kako donosi CDC, jedna trećina odraslih ne spava preporučenih sedam do osam sati. Istraživanje u izdanju časopisa Sleep iz prosinca 2018. godine pokazalo je da kognitivne vještine poput pamćenja, rasuđivanja i rješavanja problema opadaju kada ljudi spavaju manje od sedam sati po noći.

Nedostatak druženja - usamljenost je povezana s depresijom i većim rizikom od Alzheimerove bolesti te može ubrzati kognitivni pad. Studija iz srpnja 2021. godine otkrila je da manje društveno aktivni ljudi gube više sive tvari mozga, vanjskog sloja koji je zadužen za obrađivanje informacija.

Previše sjedenja - prosječna odrasla osoba sjedi šest i pol sati dnevno, a sve to negativno utječe i na zdravlje mozga. Studija iz 2018. godine, čiji su rezultati objavljeni u časopisu PLOS One, otkrila je kako previše sjedenja dovodi do značajnih promjena u dijelu mozga ključnom za pamćenje.

Dakle, budite pametni i napravite što bi trebali kako bi vaš mozak bio upaljen, budan i radi kako treba ;)