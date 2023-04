Koliko je crno vino stvarno dobro za vas?

Crno vino je zdravo, treba svaki dan popiti jednu čašu, prepuno je antioksidansa, odlično je za zdravlje... sve su to priče koje slušate vjerojatno cijeli život.

No, idemo mi to malo rasčlaniti pa vidjeti o čemu se tu zapravo radi. Za početak, crno vino nadmašuje ostala alkoholna pića po sadržaju antioksidansa, jer ima 10 puta više antioksidansa polifenola od bijelog vina. To je zato što se grožđe duže namače, prema Tamburellu.

Ovo je ozbiljna prednost u usporedbi s nekim alkoholima, poput votke, koja nema antioksidansa. Općenito, prehrana s visokim udjelom antioksidansa pomaže smanjiti upalu. To bi se moglo pretočiti u dobrobiti, poput smanjenja rizika od bolesti povezanih s oksidativnim stresom - uključujući neke vrste raka.

Osim toga, neka su istraživanja povezala umjereni unos crnog vina s boljim zdravljem crijeva.

Studija iz 2018. pokazala je da njegovi polifenoli mogu djelovati kao prebiotici, hraneći korisne bakterije u crijevnom mikrobiomu. Druga studija iz 2020. godine otkrila je da je ispijanje crnog vina povezano s povećanom raznolikošću mikrobioma.

Prije nego što popijete čašu večernjeg merlota, ostaje pitanje nadmašuju li dobrobiti crnog vina njegove rizike - a ovo piće ih ima. Naravno, tu su i "prazne" kalorije alkohola, koje se mogu brzo dodati debljanju. A za neke redovita navika pijenja može postati sklizak teren prema poremećaju prekomjerne konzumacije i upotrebe alkohola.

Osim toga, što više pijete, to su veće šanse za razvoj nekih bolesti. Postoji jasan obrazac između konzumacije alkohola i raka glave, vrata, dojke, jednjaka, jetre i rektuma.

Obilnije pijenje također može dovesti do pankreatitisa, ciroze jetre i visokog krvnog tlaka, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Crno vino nije posebno povezano s ovim učincima, ali kada ga prekomjerno konzumirate, njegovi antioksidansi neće umanjiti rizike.

Čaša crnog vina u kojoj se uživa tu ili tamo kao dio društvene prilike ili proslave može biti dio uravnotežene prehrane. Dijetetske smjernice za Amerikance definiraju "umjereno pijenje" kao jedno piće dnevno za žene i dva pića dnevno za muškarce. Ako trenutno pijete, svakako se držite ovih ograničenja.

