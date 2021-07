Navike na godišnjem zbog kojih se debljate

Jedva čekate godišnji? Vjerujemo, ovakve stresne godine nije bilo dugo, tako da vjerojatno ne možete dočekati svoj red.

Svi trebaju godišnji i odmor te opuštanje od stresa, a to često uključuje i finu hranu te poneko alkoholno piće. I to je u redu, dok god ne pretjeramo i ne shvatimo da nam se sve to počelo vidjeti na struku.

Ovo su neke od najgorih navika koje na godišnjem rade gotovo svi, a bog kojih se debljamo.

Idete kasno spavati i spavate do kasno - dobro je poznato da nedostatak sna loše utječe na organizam pa i na kilažu. Tijelo jednostavno ne dobiva dovoljno vremena za oporavak i odmor i u danu nemate dovoljno energije za vježbanje. Slijedom kasnog lijeganja u krevet, većinu jutra prespavate, a ni to nije dobitna kombinacija za održavanje linije. Naime, jedna studija je pokazala da su ljudi, koji su se dizali kasnije, konzumirali gotovo 300 kalorija više u danu od ranoranioca.

Jedete baš sve - bilo da ste u hotelu gdje imate "all inclusive" ponudu, ili ste na nekoj novoj i nepoznatoj destinaciji pa želite probati baš sve specijalitete, ovo baš i nije dobro za vašu liniju. Kada isprobavate svega pomalo, kalorije se gomilaju u danu, a ako ne vježbate nemate ih gdje potrošiti.

Ne pijete dovoljno vode - kako svoju bočicu vode nosite posvuda, tako biste je trebali nositi i na godišnji. Bez obzira to jeste li na aktivnom godišnjem ili uživate na plaži, važno je piti dovoljno vode. Tako se hladimo, ali i nadoknađujemo tekućinu koje je tijelo izgubilo kroz znojenje.

Nemate međuobroke - teško je na godišnjem, uz sve aktivnosti, ugurati u raspored i međuobroke, a pogotovo one zdrave. Ali ako međuobroka nema to vas može natjerati da se okrenete nezdravim opcijama, piše Eat this.

Pijete samo koktele - alkoholna pića sama su po sebi prazne kalorije, a kokteli su još dodatno prepuni šećera. Sve to nikako ne ide u prilog vašoj liniji.

Preskačete doručak - jednostavno je, ljudi koji pojedu zdrav i nutritivno bogat doručak u prosjeku mršave više od onih koji taj obrok preskaču.

"Zaboravljate" spakirati odjeću za trening - pronašli ste mjesta u koferu za kombinacije za sve vremenske prilike, ali ne i za odjeću za trening? Ako ne ponesete opremu za vježbanje, velika je vjerojatnost da ni nećete trenirati na godišnjem, a uz opuštenost po pitanju prehrane napravit ćete time duplu štetu.