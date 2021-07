Namirnice koje talože salo u tijelu

Ako želite smršavjeti, ali kile nikako ne idu dolje, možda biste trebali provjeriti što točno jedete. Naime, postoje namirnice zbog kojih će se salo posebno taložiti na tijelu.

Alkohol - ako ste primijetili da ste se počeli debljati oko trbuha, možda je alkohol krivac za to. Ako pretjerujete s alkoholom, velika je mogućnost da će vam se pojaviti "pivski trbuh". Česta konzumacija alkohola može poremetiti mikrobiom probavnog sustava, a alkoholna pića zapravo su i prazne kalorije. Njih unosite, a nemaju nikakvu nutritivnu vrijednost.

Bijeli kruh - bijeli kruh je obično jako prerađen, nutritivno je siromašan, a prepun je jednostavnih ugljikohidrata. On nema ni vlakana ni proteina, a ima visok glikemijski indeks. Ovakvu hranu tijelo prebrzo probavlja i vrlo brzo nakon nje ponovno smo gladni.

Čips - čips posebno može dovesti do povećanja masnoća u tijelu, pogotovo ako ga se prečesto jede. Čak štoviše, čips je hrana koja zbog koje se možete najviše udebljati u periodu od 4 godine, pokazala je studija. Čips ej bio uspoređen s krumpirom, slatkim zašećerenim pićima te prerađenim i neprerađenim mesnim proizvodima. Čips je prepun masti, prerađenih ugljikohidrata i soli. Zbog ta tri sastojka teško ga je prestati jesti i to često dovodi do prejedanja, čiji rezultat je debljanje.

Krafne - iako su slasne, previše krafni može uzrokovati taloženje sala. One su prepune prerađenih ugljikohidrata koji uzrokuju nagli rast šećera u krvi i samo kratko utažuju glad. Istovremeno, gušterača otpušta jednaku količinu inzulina kako vi "počistila" višak glukoze u kvi i pogurala ju u stanice. Jednom kada je u stanicama, osjetit ćete naglu navale energije koja će trajati oko 20 minuta. No kako će razine glukoze u stanicama rapidno padati, tako će vama padati i energija. To je razlog zašto se često osjećate umorno nakon što pojedete prerađene ugljikohidrate.

Margarin - ako mislite da je margarin bolja opcija od maslaca, varate se. Posebno je problematično kada na margarinu stoji da je dijetni ili da ima 0% masnoća, ljudi tada imaju naviku pretjerati jer misle da jedu nešto zdravo. Tada umjesto da mršave, debljaju se, a često im nije jasno zašto, piše Eat this.