Namirnice koje bi trebali izbjegavati

Ne znate što bi trebali napraviti da se prebacite na zdravu prehranu? Evo par savjeta koje biste trebali znati...

Naime, prema rezultatima istraživanja nutricionista objavljenih u "U.S. News and World Report", fokus na prehrani koja ne uključuje procesuiranu ili rafiniranu hranu je najzdraviji način prehrane. Uz to, postoje i određene namirnice koje nutricionisti žele da izbjegavate.

Procesuirani pečeni proizvodi - već gotovi pečeni proizvodi poput krafne, kolača ili peciva sadrže velike količine kalorija, šećera i dodataka koji će produljiti rok trajanja. Dermatolog, dr. Elizabeth Tanzi je izjavila kako kožni problemi poput akni i rosacee pripadaju skupini problema koji su posljedica konzumacije spomenutih proizvoda.

Procesuirano meso - nije potrebno biti stručnjak za prehranu kako biste znali da slanina nije baza zdrave prehrane. Ipak, ostalo je procesuirano meso također problematično. Nutricionist Karen Ansel navodi kako joj ne bi palo na pamet pojesti hot-dog jer se, prema njenim riječima, radi o hrani koja nije prirodna. Vratimo se na slaninu kako bismo dodali da je i ona puna masnoća, soli i nitrata pa ju je pametnije izbjegavati.

Proizvodi bez masnoća ili sa smanjenim udjelom masnoća - moguće je da tijelu ne činite uslugu smanjivanjem masnoća u prehrani jer su takvi proizvodi, u većini slučajeva puno šećera koji služe kao zamjena za masnoće, a to može uvelike povećati vaše šanse za razvojem dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i debljine, piše Kirsten Kirkpatric, registrirani dijetetičar. Preporučuje da konzumirate namirnice koje nisu mijenjale prvobitni oblik i sastav, pa čak i ako ima nešto više masnoća.

Prutići s vlaknima - kako biste spriječili zatvor i ostale probavne tegobe, potrebno je puno vlakana, no ove su poslastice ustvari čokoladna poslastica u novom ruhu. Tu su vlakna dodana uz dugu listu nezdravih sastojaka poput šećera, čokolade, zaslađivala... Umjesto njih, vlakna u organizam unosite uz pomoć jabuka ili ostalog voća koje ih sadrži.

Rižini keksi - imaju malo kalorija, ali dobrobiti ove namirnice, koju mnogi kupuju kada su na dijeti, tu i staju. Visok glikemijski indeks u ovom keksu može utjecati na brz skok šećera u krvi, a da ne spominjemo da im nedostaje nutrijenata pa ćete vrlo brzo opet biti gladni.

Zaslađene žitarice - žitarice su čest odabir za doručak, ali za taj biste užitak mogli kasnije i platiti jer su često prepune šećera. Cassie Ricco, nutricionist, napominje kako je pametno ovakve proizvode izbjegavati, posebno ako piše da sadrže puno šećera ili čokolade jer će tako razine šećera u krvi porasti momentalno. Potražite žitarice koje imaju puno vlakana, a šećera ne više od 6 grama po porciji.