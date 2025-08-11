Hrana koja se NE nosi na plažu

Svi znamo da je važno ne pretjerati s količinom i da sendvič uvijek dobro dođe. No neke namirnice jednostavno nisu za plažu - pogotovo po vrućini, bez frižidera i s puno sunca iznad glave.

Donosimo listu najgorih obroka za plažu - onih koji vas mogu dehidrirati, napuhnuti, uspavati, pokvariti se (doslovno) ili stvoriti više problema nego zadovoljstva.

Alkohol - u redu, nije baš obrok, ali često ide uz obrok na plaži - pogotovo pivo ili kokteli. No, alkohol pod suncem nije dobra ideja. Alkohol ubrzava dehidraciju, spušta krvni tlak i može uzrokovati glavobolju, vrtoglavicu i pretjerano znojenje. U kombinaciji s visokim temperaturama - to je recept za sunčanicu.

Jaja, majoneza i kremasti sendviči - salata od jaja, tunjevina s majonezom, sendviči s paštetom ili francuska salata? Ako nemate prijenosni frižider - zaboravite. Ove kombinacije brzo se kvare na vrućini i mogu postati rizične za želudac u vrlo kratkom roku. Hrana s jajima, majonezom ili mliječnim proizvodima jednostavno nije za cjelodnevno stajanje u torbi pod suncem.

Masna hrana - burek, ćevapi, pizza iz kutije - znamo, primamljivo je. Burek sa sirom iz pekare na rivi ili hladni komadi pizze zvuče kao odlična ideja. Ali - nisu. Masna hrana usporava probavu, dodatno zagrijava tijelo iznutra i može izazvati mučninu ako je pojedete netom prije sunčanja ili plivanja. Osim toga, ostaci masnoće na prstima i papiru nisu najbolji uz pijesak i 35 stupnjeva.

Previše kruha ili teških ugljikohidrata - veliki sendviči s bijelim kruhom, peciva, tost - sve to je možda praktično, ali vas može učiniti tromima. Rafinirani ugljikohidrati brzo podignu razinu šećera u krvi, ali jednako brzo izazovu pad - zbog čega se osjećate umorno, teško i bezvoljno, što nije baš idealno stanje za dan na plaži.

Bonus: Hrana koju ćete požaliti kad dođe vrijeme za kupanje