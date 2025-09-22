Najgore jutarnja rutina koje se trebate riješiti odmah

Neki kažu da prvi trenuci nakon buđenja nisu presudni za ostatak dana. Međutim, neuroznanstvenica dr. Wendy Suzuki ističe da je upravo to razdoblje najosjetljivije za naš mozak. Tada se, kaže, otvara prostor za produktivnost, kreativnost i fokus, ali postoji jedna uobičajena navika koja taj potencijal može upropastiti.

"Dan započinjete potpuno pogrešno, i vaš mozak to mrzi", upozorila je dr. Suzuki. Radi se o provjeravanju mobitela odmah nakon buđenja, čime, prema njezinim riječima, "mozak propušta svoj najmoćniji prozor dana". Objašnjava da su dopamin i kortizol ujutro prirodno visoki te potiču motivaciju i koncentraciju, no ekrani taj učinak poništavaju.

"Istegnite se, zapišite tri stvari na koje se želite usredotočiti ili jednostavno sjedite uz kavu"

Dr. Suzuki naglašava da je mozak nakon buđenja u stanju "vrhunske neuroplastičnosti", što znači da najbolje uči iz iskustava i okoline. Zato predlaže mali eksperiment: "Sljedećih pet jutara odgodite vrijeme pred ekranom za samo 20 minuta. Umjesto toga, istegnite se, zapišite tri stvari na koje se želite usredotočiti ili jednostavno sjedite uz kavu i svoje misli."

Na negativan utjecaj mobitela upozorava i savjetnica za spavanje Rosey Davidson. "Gledanje sadržaja na mobitelu kasno navečer utječe na naš san izlažući nas plavom svjetlu, koje potiskuje proizvodnju melatonina", objašnjava ona. Dodaje i da je važno izbjegavati mobitel odmah nakon buđenja.

"Nakon buđenja, uzmite nekoliko trenutaka i postavite namjere prije nego što posegnete za mobitelom", zaključila je Davidson.

To vam je bolje, vjerujte...