Nije dobro jesti prerađene mesne proizvode

Zbog visokog udjela natrija, konzervansa i nitrata, redovita konzumacija prerađenih mesnih proizvoda povezuje se s povećanim rizikom od raka, srčanih bolesti i drugih kardiovaskularnih problema. Stoga su savjetnici za prehranu upozorili na četiri najgore vrste prerađenog mesa koje mogu uzrokovati rak i srčane probleme.

Pileći ili pureći naresci - čak i kada izgledaju kao nemasna opcija, pileći i pureći naresci često su obrađeni konzervansima, aditivima i dodatnim količinama natrija. To može ugroziti zdravlje srca i umanjiti nutritivnu vrijednost mesa.

Hrenovke - hrenovke su visokoprerađene i sadrže nitrate i druge konzervanse, a njihova česta konzumacija povezuje se s povećanim rizikom od kolorektalnog raka i povišenim krvnim tlakom. Dijetetičarka specijalizirana za onkologiju Nichole Andrews objašnjava: "Ja ne jedem hrenovke tijekom ljeta. Umjesto toga, uzimam svježe kobasice (dakle ne konzervirane, sušene ili prerađene) jer nemaju konzervansa."

Salama - salama je bogata natrijem i zasićenim mastima, a zbog sadržaja nitrata povezuje se s kardiovaskularnim i karcinogenim rizicima. Tatum savjetuje da biramo proizvode s nižim udjelom natrija i, kad je moguće, one bez nitrita.

Slanina - slanina je omiljen doručak i sastojak sendviča, no sadrži puno zasićenih masti i natrija, a prerađuje se nitratima. "Slanina se često konzervira pomoću nitrata i nitrita, koji mogu povećati rizik od kolorektalnog i želučanog raka", kaže dijetetičarka Alyssa Tatum.

Iako su prerađeni mesni naresci ukusni i praktični, češće biranje svježih i minimalno prerađenih proteina ili biljnih alternativa najbolji je način za dugoročno očuvanje zdravlja.