Pet vrsta voća bogatih magnezijem

Dok se najčešće spominju vlakna i unos tekućine, magnezij je ključan za pravilno funkcioniranje crijeva jer opušta mišiće probavnog sustava i potiče redovitu stolicu.

Američki gastroenterolog dr. Joseph Salhab naglašava da voće bogato magnezijem može biti jednostavno i prirodno rješenje za bolju probavu. Dobra vijest je da se većina tih namirnica već nalazi u našoj svakodnevnoj prehrani.

Ananas - ananas je poznat po enzimu bromelainu, koji pomaže u razgradnji hrane i smanjuje upale u crijevima. No sadrži i oko 20 mg magnezija po šalici. Ova kombinacija enzima, vlakana i magnezija čini ananas dvostruko korisnim za probavni sustav - ublažava tegobe i potiče redovitost.

Avokado - iako je poznat po zdravim mastima i vlaknima, avokado je također jedan od najbogatijih voćnih izvora magnezija - oko 58 mg po srednje velikom plodu. Njegova kremasta tekstura lako se probavlja, a spoj zdravih masnoća, vlakana i magnezija pomaže u borbi protiv zatvora.

Bobičasto voće - kupine i maline nisu samo bogate antioksidansima, već sadrže i značajne količine magnezija - oko 29 mg po šalici kupina. Uz to su bogate topivim vlaknima koja omekšavaju stolicu i potiču rast dobrih crijevnih bakterija. Dr. Salhab ih opisuje kao "male elektrane za probavu", koje se prečesto zanemaruju u prehrani.

Kivi - kivi je bogat vitaminom C, ali i magnezijem (17 mg po plodu). Sadrži i enzim aktinidin, koji pomaže u razgradnji proteina. Istraživanja pokazuju da kivi može ublažiti zatvor, pa čak i kod osoba koje pate od sindroma iritabilnog crijeva. Dr. Salhab ga stoga naziva "podcijenjenim junakom za zdravlje crijeva".

Lubenica - lubenica se obično doživljava kao ljetna voćka prepuna vode i šećera, no sadrži i oko 10 mg magnezija po kriški. Visok udio vode omekšava stolicu, dok magnezij potiče rad mišića crijeva. Ta kombinacija, ističe dr. Salhab, izvrsna je za održavanje uredne probave.

Ako tražite prirodan način za poticanje probave, razmislite o većem unosu voća bogatog magnezijem. Ove svakodnevne namirnice ne samo da su ukusne i hranjive, već mogu biti i ključan saveznik u održavanju zdravih crijeva.