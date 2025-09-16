Nezdrava večera nakon pedesete

Jedna studija pokazala kako metabolizam počinje usporavati oko 47. godine, a još brže nakon 63. godine.

Upravo zato stručnjaci ističu da treba obratiti pozornost na prehranu i životne navike. Jedna česta večera, iako ukusna i zasitna, može dodatno usporavati metabolizam - bijela tjestenina. "Bijela tjestenina je rafinirani ugljikohidrat koji može uzrokovati nagli porast razine šećera u krvi, a potom i brzi pad zbog visokog glikemijskog indeksa i nedostatka vlakana", objašnjava Michalczyk.

Dodaje da to vodi do osjećaja umora i gladi ubrzo nakon jela, a dugoročno može potaknuti inzulinsku rezistenciju i metaboličke probleme.

To ne znači da tjestenina mora nestati s tanjura. Koszyk objašnjava: "Jedna studija, koja se posebno bavila unosom tjestenine i tjelesnom težinom, pokazala je da tjestenina ne pridonosi debljanju ako je dio uravnotežene prehrane". Preporuka je obratiti pozornost na porcije i kombinirati tjesteninu s proteinima i povrćem, čime se stvara obrok koji ne usporava metabolizam i pruža sitost.

Postoje i zdravije vrste tjestenine. Michalczyk navodi da su integralna, lećina ili tjestenina od slanutka bolji izbor jer se sporije probavljaju i ne izazivaju nagle skokove šećera u krvi. "Ključ zdravog uživanja u tjestenini je kontrola veličine porcije i pametan odabir umaka i dodataka", kaže ona.

"Sve se svodi na umjerenost i porcije. Tjestenina se bez problema može uklopiti u prehranu, samo je važno uskladiti količinu i dodati proteine i povrće za uravnotežen obrok", zaključila je Koszyk.