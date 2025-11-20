Pet pravila dobrog muškarca

Spomenuli smo u jednom prethodnom članku da su ljudska bića predefinirana da se zaljubljuju i da traže partnera za suživot. Sukladno tome postoji jedno ustaljeno mišljenje među muškarcima samcima da će svi njihovi problemi nestati i nekim se čudom riješiti onog trenutak kada nađu pravu osobu s kojom će provesti život, onog dana kad se zaljube.

Jednom kad dođe ona prava, više neće biti gubitnici, manje vrijedni, neće biti povučeni, sramežljivi i tko zna kakvi sve ne. Takvo razmišljanje direktan je produkt njihovog ponašanja i čekanja princeze na bijelom konju.

U nekom trenutku svog samačkog života i osobno sam bio u tom razmišljanju, uvjeren da jednom kad pronađem partnericu s kojom ću provesti ostatak života problemi koji su me mučili će nestati. Partnericu sam pronašao, ali problemi nisu nestali. Kao i za vrijeme samačkog života, problemima sama se morao osobno pozabaviti.

Problem je što su mnogi muškarci tog mišljenja, odnosno jednom kad pronađu nekoga tko će ih poštivati, tko će ih voljeti i biti uz njih u dobru i zlu da će nekim čarobnim potezima štapića postati bolji i kvalitetniji ljudi.

Nažalost, iako u tom trenutku njihovih života budući seks, izlasci i zajedno provođenje nedjeljnih popodneva uz film, vide kao rješenja svojih problema, oni će i dalje ostati prisutni i na kraju će rezultirati time da će zbog tog vlastitog i velikog tereta kojeg unose u vezu opet ostati sami.

A kad ostanu sami i dalje će nastaviti razmišljati da će stići ona slijedeća prava i da će s njom problemi nestati. Začarani je to krug.

Stoga prva stvar koju dobar muškarac, gentleman mora naučiti je da bude spreman potražiti pomoć.

Život kao takav ne funkcionira na način koji smo opisali gore. Kada netko bez dovoljno samopouzdanja uđe u vezu dogoditi će se to da će svoju nesigurnost i svoje probleme dijeliti s partnerom, drugim riječima konstantno će se oslanjati na partnera i time nepotrebno opteretiti vezu što će vrlo vjerojatno dovesti do raspada iste.