Brak je sjajna stvar za muškarce

Dakle, kad su u pitanu muškarci i brak, te dvije stvari oni baš ne vole baš pretjerano stavljati u istu rečenicu, no zapravo griješe - osim što je dokazano da im brak produžava život, muškarci imaju još neke koristi od njega.

Primjerice, oženjeni muškarci su pristojniji i bolji jer im brak pomaže da poprave ponašanje, pokazala je američka studija. Ipak, znanstvenici se već na samom početku lagano ograđuju navodeći da je ionako vjerojatnije da će muškarci s manje loših osobina prije ući u brak od onih drugih.

Kod muškaraca koji su pokazivali neke crte asocijalnog ponašanja, poput laganja, agresije i nedostatka sućuti, ono se značajno smanjilo nakon ulaska u brak.

U studiji predstavljenoj u prosincu u stručnom časopisu "Archives of General Psychiatry", Burt i njezini suradnici pratili su 289 parova muških blizanaca, u dobi od 17 do 20 godina, tijekom 12 godina. Više od polovice bili su identični blizanci.

Stručnjaci smatraju da se oženjenim muškarcima ponašanje popravlja jer manje vremena provode sa svojim prijateljima, a neki od oblika lošeg ponašanja, poput delikvencije ili alkoholiziranja, češće se vezuju uz grupne aktivnosti.

K tome, oženjeni imaju "više toga za izgubiti" ako ih se uhvati u nekim ilegalnim aktivnostima od samaca.

Znači, kad se sve skupa zbroji i oduzme, rubrika "brak" ima puno više smisla i logike nego rubrika "slobodan"... ravnajte se onda prema tome ;)