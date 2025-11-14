Rana dijagnostika ključ je uspješnog liječenja

U sklopu Movembera, međunarodnog pokreta kojim se studeni obilježava kao mjesec posvećen zdravlju muškaraca, stručnjaci ponovno skreću pozornost na važnost pravodobnih pregleda i otvorenog razgovora o zdravstvenim problemima koji pogađaju muškarce, osobito o raku prostate, raku testisa i mentalnom zdravlju. Rak prostate je četvrti najčešće dijagnosticirani rak u muškaraca na globalnoj razini (procijenjenih 1 467 854 novih slučajeva u 2022. godini), a u Hrvatskoj, prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, 2022. godine je dijagnosticirano 2 609 novih slučajeva te je u 2024. godini od ove bolesti umrlo 862 muškarca, čime rak prostate zauzima treće mjesto među zloćudnim uzrocima smrti kod muškaraca.

Hrvatska je jedna od zemalja koja je prepoznala važnost ranog otkrivanja raka prostate i uvela Posebni program za probir i rano otkrivanje raka prostate. U posebnom programu koristi se razina PSA, digitorektalni pregled, obiteljska anamneza, gustoća PSA i nomogram kako bi se odredilo koji pacijenti trebaju obaviti multiparametrijsku magnetsku rezonancu prostate (mpMR). Nakon što je poznat mpMR nalaz, vrši se reklasifikacija rizika za rak prostate te odluka o biopsiji prostate. Na ovaj način se očekuje smanjenje stupnja pretjeranog dijagnosticiranja i liječenja.

Program bi u narednim godinama, kako broj pregledanih bolesnika bude rastao, trebao pridonijeti ranom otkrivanju i povećanju stope preživljenja bolesnika s rakom prostate.

„Jedan od nezamjenjivih alata u modernoj onkologiji - PET/CT snimanja omogućuju nam da bolest preciznije inicijalno procijenimo i odredimo stadij bolesti prije nego primijenimo kurativno liječenje. PET/CT se primarno koristi za procjenu proširenosti bolesti i otkrivanje metastaza, primjerice, nakon potvrde raka biopsijom, a prije primjene operativnog liječenja ili zračenja. Nadalje, PET/CT je značajan prilikom primjene radiokirurškog liječenja, planiranja tzv. salvage radioterapije, odabira bolesnika za terapiju radionuklidima i u novim kliničkim studijama. Naš cilj je da pacijentima u Hrvatskoj omogućimo pristup vrhunskoj dijagnostici kakvu imaju vodeći svjetski centri za liječenje raka", poručio je dr. Marko Bebek, specijalist onkologije i radioterapije, medicinski direktor radijacijske onkologije u UPMC Hillman Cancer Centru u kampusu Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana.

UPMC Hillman Cancer Center Hrvatska podupire djelovanje posebnog programa za probir i rano otkrivanje raka prostate kroz povećanje dostupnosti onkološkog liječenje i dijagnostiku PET/CT-om.

„U Hrvatskoj je FDG PET široko dostupan, dok je PSMA PET trenutačno ograničen. Opskrba PSMA radiofarmacima još uvijek je nedostatna, no to je i logistički zahtijevan proces osobito za priobalnu Hrvatsku, a samim time onda je ograničen i broj dostupnih termina. Prije nekoliko dana u UPMC-u smo dobili prvu isporuku 18F PSMA te uspješno proveli prvu pretragu pacijenta koji je prošao primarno liječenje, što predstavlja važan korak prema boljoj dostupnosti suvremenih dijagnostičkih postupaka za rak prostate u Hrvatskoj. To je konkretan napredak unaprjeđenja ranog otkrivanja i jednakog pristupa modernoj dijagnostici", rekla je dr. Sunčica Andreja Rogan, specijalistica nuklearne medicine u UPMC Hillman Cancer Centru.

UPMC Hillman Cancer Centar međunarodno je priznat po svojoj stručnosti i predanosti donošenju napredne onkološke skrbi u lokalne sredine. UPMC Hillman Cancer Centar u Zaboku otvoren je u ožujku ove godine i šesta je UPMC Hillman lokacija u Europi te jedan od gotovo 80 centara UPMC Hillman u svijetu. Prije otvaranja ovog centra u kampusu Opće bolnici Zabok i bolnice hrvatskih veterana, Krapinsko-zagorska županija bila je rijetka županija u Hrvatskoj u kojoj se onkološki pacijenti nisu imali gdje liječiti. UPMC Centar nudi niz usluga liječenja raka, uključujući radijacijsku onkologiju, internističku onkologiju i PET-CT dijagnostiku.