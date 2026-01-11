Dakle, evo recepta za mušku dogovječnost

Muškarci, kao i žene, se nadaju dugovječnosti, a jako dobro se zna da žene žive duže... i što sad, kako bi mogli to malo preokrenuti?

Ako se slažete s nama, evo ga (jednostavan do bola) - dečki, nađite si ženu snažnog intelekta, pametniju od sebe, produžit će vam život i spasiti vas demencije. Kako? Evo razloga...

U jednoj od studija ispitivano je zdravstveno stanje jednojajčanih blizanaca, te je ustanovljeno da je utjecaj jednog na drugi imao velikog udjela u razvoju njihovih intelektualnih sposobnosti.

Znanstvenici su zaključili da muškarci koji ožene pametnu ženu žive duže i sretnije, a uz to znantno rjeđe obolijevaju od Alzheimerove bolesti i demencije, piše Brightside.me.

Opće je poznato da intelektualno stimulativne igre sprječavaju nastanak ovih bolesti jer potiču rad mozga. Stoga je potpuno logično da partner koji konstantno stimulira vaš intelekt, ima i te kakvog utjecaja na razvoj vaših kognitivnih sposobnosti.

Lawrence Whalley, umirovljeni profesor mentalnog zdravlja na Sveučilištu Aberdeen je rekao: "Ono što muškarac treba napraviti kako bi duže živio, je da oženi inteligentnu ženu. Od inteligencije nema bolje prevencije demencije."

Djevojčice koje se ponose svojom inteligencijom, izrastaju u odgovornije i neovisnije žene. Dječaci koji dijele tu karakteristiku također uspostavljaju zdravije odnose sa ženama i stvaraju ugodniji obiteljski ugođaj za svoje žene i djecu.

Nažalost, ideja i dalje postoji da ženinu ljepotu treba vrednovati više nego njezin intelekt.

No ovo istraživanje pokazuje da osoba koja brine o inteligenciji svog partnera će biti u boljem položaju brinuti se i o njegovom psihičkom i fizičkom zdravlju.