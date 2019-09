Mrzim istinu! otvara sezonu Teatra &TD

u novu kazališnu sezonu, 2019./2020. Teatar &TD ulazi obilježavanjem 200. svečane izvedbe kultne predstave Mrzim istinu! autora i redatelja Olivera Frljića. Od premijere, u svibnju 2011. godine Mrzim istinu! obišla je sve relevantne domaće i strane festivale i osvojila mnoga priznanja te je time postala jedna od najnagrađivanijih kazališnih predstava u povijesti hrvatskog kazališta.

Sjajna glumačka postava u sastavu Filip Križan, Rakan Rushaidat, Ivana Roščić i Iva Visković nije se mijenjala od premijerne izvedbe te je time dobila na preciznoj uigranosti i izuzetno dojmljivoj suigri. Tijekom godina, također, ne gubi na umjetničkoj snazi i aktualnosti.

Izvedbe su na rasporedu 21. rujna ( 19:00 i 21:00- 200. svečana izvedba) te 22. rujna u 20:00.

Mrzim istinu! proslavom 200. izvedbe kreće u desetu sezonu igranja te se veselimo njenim daljnjim uspjesima, poručili su iz Teatra &TD. Nakon svečane izvedbe, 21 rujna od 22:00 na rasporedu je koncert benda Radio Clash koji izvode repertoar jednog od najutjecajnijih punk rock bendova svih vremena, The Clash.

Bubnjar Šparka (ex Pips Chips and Videoclips), basist Dugi (ex Drugi način), gitarist Hans (ex Tužne uši) i pjevač Zvone (Gabba Gabba) čine Radio Clash, bend nastao 2003. godine.

Koncert će se održati u &TD-u, a ulaz na koncert je besplatan.

Radno vrijeme blagajne Teatra &TD je od 11 do 13 sati (osim nedjeljom) te dva sata prije početka predstave. Cijena ulaznice je 50 kuna, a za studente 25 kuna.