Možete jesti slatko i imati ravan trbuh...

Mršavljenje i ravan trbuh obično ne bi trebali ići zajedno s kolačima ili sličnim finim stvarima - no, nije to baš tako.

Naime, što je život bez slatkih stvari, a pogotovo kad su ukusne i fine - zašto biste trebali sebe zakidati? Ne trebate, tvrdi šefica kuhinje Nik Fields prati nova izvješća o prehrani, a njen trik koji vas vodi do toga da imate ravan trbuh podrazumijeva da se okrenete prema superhrani.

"Klonite se onih vrsta slatkoga koji su prepuni brašna i šećera. Zamijenite ih orašastim plodovima i voćem koje sadrži prirodni šećer ili ih zamijenite supernamirnicama. Med od agave ili ocat na bazi voća su dobra poslastica", savjetuje Fields.

Desert koji je prepun brašna i šećera možete pojesti povremeno, no ako takve stvari jedete redovito, to će dovesti do nadutosti. Prema tome, ako želite desert uz koji ćete imati i ravan trbuh, jedite stvari koje su prirodno zaslađene.

"Primjeri ovih slastica su voćni sorbeti, orašasti plodovi ili voće preliveno s malo agave", kaže Fields za Eat this.