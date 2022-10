Može li se jesti prije spavanja?

Jedenje netom prije spavanja može imati mnoge negativne učinke na nas i naše zdravstveno stanje, od nakupljanja suvišnih kilograma i razvoja pretilosti pa sve do teškog koncentriranja sljedeći dan.

Imamo sporiji metabolizam - "Dok spavate, vaš metabolizam može se usporiti za 10 do 5 posto manje nego tijekom budnih sati. Kako biste pomogli svome tijelu probaviti hranu, prestanite jesti dva do tri sata prije spavanja te se pobrinite za to da ste dovoljno jeli tijekom dana kako biste bili siti i zadovoljni. Želite pomoći tijelu da se odmori i oporavi tijekom noći, stoga je važno voditi računa o tome što je za vas najbolje", objašnjava nutricionistica Melissa Prest iz Akademije za prehranu i dijetetiku.

Lakše se debljamo - istraživanje iz 2020. godine otkrilo je kako ljudi koji večeraju u 22 sata, umjesto u 18, imaju mnogo veći rizik za razvijanje netolerancije na glukozu te smanjenje brzine oksidacije masti, što bi značilo da je njihov rizik za debljanjem mnogo veći nego kod onih koji večeraju ranije.

Lošije spavamo - Journal of Clinical Sleep Medicine nedavno je objavio istraživanje u kojem su znanstvenici otkrili da oni koji imaju naviku jesti kasno navečer često imaju probleme sa spavanjem i lošim snovima. Isto tako, jedenje prije spavanja usko je povezano s kroničnim umorom te nedostatkom koncentracije tijekom dana

Sporije gubimo kilograme - ako nastojimo izgubiti kilograme, trebali bismo prestati jesti prije spavanja, savjetuju nutricionisti. Istraživanje provedeno prije dvije godine uspoređivalo je dvije skupine ljudi od kojih su svi unosili jednak broj kalorija. Jedina razlika bila je tome što je prva skupina imala svoj posljednji obrok u danu kasno navečer, dok ga je druga pojela nešto ranije. Rezultati su bili nevjerojatni i pokazali su da su oni koji su kasnije jeli sporije gubili kilograme od onih koji su posljednji obrok pojeli ranije u danu.