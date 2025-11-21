Kava - sve dobre i loše strane

Kava je vjerojatno najomiljenije piće zapadne civilizacije, prepoznatljivog okusa i arome. Može se napraviti s hladnim ili vrućim mlijekom.

Biljke kave uzgajaju se u preko sedamdeset zemalja, prvenstveno u ekvatorijalnim područjima Amerike, Južne Azije, Indije i Afrike, a zastupljenost organske kave na tržištu je u porastu.

Za mnoge je ona neizbježan jutarnji ritual, no ako se pretjera s ispijanjem kave, onda taj zdravi napitak pokazuje svoju nezdravu stranu.

Dobre strane

Kava ima puno pozitivnih učinaka na zdravlje. Pomaže u prevenciji bolesti kao što su dijabetes, Parkinsonova bolest i visoki kolesterol. U umjerenim količinama umiruje krvožilni sustav i stimulira mišiće. Kavom se potiče cirkulacija, a moždana aktivnost se poboljšava. Nedavno je dokazano da kava djeluje antibakterijski, što ju više pijemo to nam je manji rizik od karijesa. Jedino što ćemo od kave imati žuću nijansu cakline.

Kava nas usrećuje jer stimulira moždanu aktivnost, popravlja raspoloženje, uklanja blagu depresiju te potiče kreativnost. Ispijanje kave povećava energiju i razbuđuje vas. Postala nam je gušt, dio kulture. Kada razmišljamo o provođenju vremena s najmilijima, zamislimo se uz čavrljanje sa šalicom kave u ruci. (Foto: Pixabay)

Loše strane

Ako pretjeramo s ispijanjem kave kroz dan, velika je šansa da postanemo ovisni. Preporuka: maksimalna doza - tri šalice dnevno. Simptomi ovisnosti o kavi su glavobolja, bezvoljnost i razdražljivost. Napravite test. Jedan dan preskočite s ispijanjem kave. Ako će vas početi boljeti glava, znači da ste postali ovisni. Ukoliko smo zaista neumorni kada je riječ o pijenju kave, osjetit ćemo očigledne promjene na sebi. One uključuju napetost, nepravilan rad srca, hiperaktivnost, ubrzan rad metabolizma i glavobolju.

Kofein u kavi povećava katekoalamine, hormone stresa. Reakcija na stres izaziva povećanje kortizola i inzulina, a inzulin generira upalne procese od čega se osjećamo bolesno. Kava povećava rizik od slabljenja kostiju ili osteoporoze jer se njome gubi koštana masa. Kofein ometa apsorpciju kalcija koji je važan za kosti. Ljudi kod kojih se kofein dulje zadržava u tijelu, znatno jače osjećaju njegovo djelovanje, objašnjavaju znanstvenici.