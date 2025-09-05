Moshfest II, jednodnevni hardcore festival u Zagrebu

AKC Attack ponovno puca po šavovima, vraća se najintenzivnija noć u godini za sve one kojima jebuka jezik, znoj pokret, a distorzija emocija! Hardcore festival. Jedan dan. Zagreb, Hrvatska. Bendovi. Buka. Znoj. Zajedništvo:

MOSHFEST II

Ulaznice: https://bit.ly/4g2BKsJ

Hardcore se već odavno stopio s metalom, ali ova scena, oštra, iskrena i nefiltrirana, i dalje odbija biti tiha. I dalje traži prostor, i dalje stvara vlastita pravila. I baš zato se ponovno okupljamo, ne zbog nostalgije nego zato što je ovakva glazba i dalje prijeko potrebna.

Nova edicija MOSHFESTa donosi novi val bijesa, glasova i rifova iz regije, okupljajući izvođače koji razvaljuju klubove, dvorišta i podrume tranzicijske Europe. Ovdje se ne broje pratitelji, već modrice. Ovdje se ne prodaje imidž, već se dijeli prostor. Ovdje vrijedi samo jedinstvo, prijtaljestvo i snaga! Čekaju vas ne nužno ovim redom:

SUPLEXX (Beograd)

Iz kaotične i stalno promjenjive srpske hardcore scene dolazi Suplexx - svježa mješavina thrasha, hardcorea, noisea i eksperimentalnog punka. Bend su osnovala četvorica ljudi koji već dugo sviraju i rade po lokalnoj sceni (od indie/shoegazea, preko garažnog punka pa sve do DJ-inga), a zajedno donose jedinstven zvuk i energične, teatralne nastupe uživo. Suplexx se brzo probija kao jedan od najposebnijih hardcore eksperimenata koje Beograd trenutno nudi, a vodi ih samo jedno pravilo - NASILJE = ELEGANCIJA.

HARRWIST (Graz)

Osnovani u Grazu 2019., Harrowist donosi sirovu energiju i beskompromisni hardcore punk s jakim metal prizvukom. Kao uigrani kvartet, spajaju utjecaje raznih podžanrova u moćan paket, a pritom ostaju vjerni DIY duhu. Njihove pjesme krase zarazni i teški riffovi, pamtljivi refreni i snažni, kreativni bubnjarski grooveovi koji često razbijaju klasične strukture pjesama. Tekstovi se bave zabludjelim motivima i postupcima naše vrste, s ciljem da potaknu preispitivanje vlastitog načina razmišljanja.

YUPOL (Rijeka)

Novi beatdown hardcore bend iz Rijeke, osnovan početkom 2025. Njihov zvuk vuče inspiraciju od bendova kao što su Sunami i Outta Pocket, ali i od Limp Bizkita i Soulflya. Ekipa s Kozale okupila se jer su smatrali da hardcore sceni u Hrvatskoj, a pogotovo u Rijeci, fali bendova.

SURVIVE BY NOTHING (Hrvatska)

Metallic hardcore bend iz Hrvatske. Nakon nekoliko godina u stvaranju, konačno su počeli svirati koncerte 2023. Od tada su dijelili pozornicu s utvrđenim regionalnim imenima poput Reach A.D. i Nevena. Kako je hardcore scena na Balkanu u usponu, cilj Survived by Nothinga je da ostanu zapamćeni kao jedan od bendova koji su donijeli mosh kulturu u ove dijelove svijeta. Novi EP; Welcome to your Grave, miksan i masteriran od strane Matta Guglielma (The Acacia Strain, END), sljedeći je korak prema stvaranju nasilnih i kaotičnih koncerata - nečega što je dugo nedostajalo na području bivše Jugoslavije.

OLTREZONA (Venecija)

Oltrezona je metal/hardcore bend iz Venecije (Italija), osnovan 1999. godine. Alberto (SKI) je pjevač, Sparta i Goro su gitaristi, Lord svira bas gitaru, a Sanchez bubnjeve. Ovih pet glazbenika

dolaze iz različitih glazbenih pozadina, što njihovu glazbu čini jedinstvenom. Stil je isprepleten mnogim utjecajima, kombinacija thrash riffova, groove bubnjarskih dionica i hardcore vokala.

BOWIE (Udine)

Bowie je talijanski metallic hardcore bend iz Udina (Italija), osnovan 2023. godine s jedinim ciljem: stvaranja razorne i nasilne, na svirke usmjerene glazbe. Inspiraciju crpe iz bendova poput END, Sunami i Nails, posebno kada je riječ o stavu, zvuku i tonu instrumenata - uz nezaobilazni švedski "chainsaw" ton gitare. Bowie je izdao svoj debitantski EP "Kindness" krajem 2023., a prvi album "God escaped to the great outdoors" u ožujku 2024. Njihov najnoviji singl "Double the face, twice the space for a bullet" izašao je u svibnju 2025.

Ako si bio prošli put, znaš što te čeka. Ako nisi, dobrodošao u stvarnost bez ograde, gdje su pogo, urlik i podrška jedini jezik koji se govori. Ove godine zajedničkim snagama doprinos razvoju suvremenog mosh zvuka donose Crnilo, Balkan Hardcore i razni pojedinci.

Prije ulaska pažljivo razmisli o vlastitim granicama. O rizicima, modricama i mogućim gubicima glasa konzultiraj se s najbližim hardcore entuzijastom.