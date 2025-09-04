SHIP Festival počinje za točno tjedan dana

Odbrojavanje je završilo - za samo tjedan dana Šibenik će ponovno postati glazbeno i kulturno središte Jadrana. Od 11. do 14. rujna, treće izdanje SHIP Festivala donosi dosad najbogatiji i najraznolikiji program koji okuplja 49 izvođača iz 25 zemalja, 114 govornika iz 33 zemlje i čak 500 delegata iz 54 zemlje svijeta.

Na službenim stranicama festivala objavljena je i cjelokupna satnica programa, pa publika može planirati svoje festivalske dane i doživljaje.

Tijekom četiri dana festivala publika će uživati u vrhunskim koncertima na šest atraktivnih šibenskih pozornica, dok će istovremeno konferencijski dio ponuditi priliku za razmjenu znanja, iskustava i stvaranje novih suradnji među profesionalcima glazbene industrije. Ove godine, po prvi put, SHIP traje i u nedjelju - čime se festivalska atmosfera produžuje do same završnice ljeta.

Glazbeni program donosi široki raspon žanrova: od indie himni i psihodeličnih gitara preko elektroničkih eksperimenata i etno fuzija pa sve do pulsirajućih klupskih ritmova. Posebno se ističu nastupi velikih imena poput Kalush Orchestra, pobjednika Eurosonga 2022., britanskog benda Adult DVD, poznatog po eksplozivnim live nastupima, te hvaljenog londonskog sastava Ugly, koji svojim prepoznatljivim indie zvukom i melodičnim refrenima oduševljava publiku diljem Europe. Uz njih, publika će otkriti i niz novih regionalnih i lokalnih favorita koji donose svježinu na šibenske pozornice.

Konferencijski dio, jednako važan stup festivala, okupit će 114 govornika iz cijelog svijeta - producente, agente, menadžere, novinare i druge profesionalce. To Šibenik ovih dana pretvara u epicentar globalne glazbene industrije.

Uz već najavljenog legendarnog Kevina Colea (KEXP) i prestižne medijske partnere - Rolling Stone UK, CLASH i The Line of Best Fit - na SHIP stižu i brojna druga velika imena: Lisa Branigan (Glastonbury Green Futures Festivals / Re-play Music C.I.C., UK), Mark Bona (Sziget Festival, HU), Caitilin-Finn Ballard (ATC Live, UK), Christine Semba (WOMEX, Piranha Arts, FR/DE), Christof Ellinghaus (City Slang, DE), Ellie Rumbold (Partisan Records, UK/DE), Filip Košťálek (Colours of Ostrava, CZ), Sofia Ilyas (Beatport, UK) i Wiecher Troost (Amsterdam Dance Event, NL). Njihova prisutnost jamči da će se Šibenik tih dana pretvoriti u mjesto susreta, kreativnosti i novih planova.

Svojim povijesnim tvrđavama, vibrantnim kulturnim životom i mediteranskim šarmom, Šibenik se još jednom pokazuje kao idealan domaćin SHIP Festivala. U suradnji s Tvrđavama kulture, program se smješta na jedinstvene lokacije koje festivalu daju posebnu atmosferu i čine ga iskustvom koje se pamti.

Osim bogatog glazbenog i konferencijskog programa, SHIP donosi i ono što ga čini posebnim - četiri dana sunca, mora, druženja i zajedničkog pozdrava ljetu. Grad na Jadranu postaje mjesto gdje se spajaju kreativnost i opuštanje, gdje koncerti pod zvjezdanim nebom i jutarnje kave na rivama stvaraju uspomene koje traju cijelu godinu.

Organizatori poručuju: „SHIP je mjesto susreta i stvaranja, ali i slavlje ljeta, glazbe i zajedništva. Ovogodišnje izdanje najveće je do sada, a s obzirom na broj izvođača, govornika i delegata, sigurni smo da će Šibenik u rujnu postati prava svjetska pozornica."

Cijene ulaznica za ovogodišnji festival su:

Festival Ticket - 49 €

Pro-Pass Ticket - 74 €

Daily Ticket - 34 €

Možeš ih kupiti OVDJE.

Festival SHIP organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a festival su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Šibenik, Hrvatska Turistička Zajednica, HDS ZAMP, Turistička zajednica grada Šibenika i Turistička zajednica Šibensko kninske županije.

