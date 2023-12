Moćan prvi dan na glavnoj pozornici Sea Stara

Umaški Sea Star predstavio je prve izvođače za moćan start svog narednog, šestog po redu izdanja i savršeno lansiranje festivalske sezone! Program naše glavne pozornice, Tesla Main Stagea, prvog dana festivala predvodi najtraženiji svjetski elektronski dvojac Artbat, vodeći umjetnici nove generacije Iniko, slavni britanski producent i DJ Hot Since 82, techno zvijezda Deborah De Luca te regionalni heroji - grupe Joker Out i Buč Kesidi! Brojka fanova koji stižu u umašku lagunu Stella Maris od 23. do 26. svibnja 2024. iz dana u dan sve je veća, a zasada stižu iz više od 22 zemlje svijeta među kojima, osim Hrvatske i Slovenije prednjače Italija, Njemačka, Austrija, Švicarska, Nizozemska, Belgija i Velika Britanija. U ponudi su trenutno ulaznice po promo cijeni od 44 eura, uz čak 40% popusta na finalni iznos, a kupiti se mogu na službenim stranicama festivala, na prodajnim mjestima te online u sistemu Entrio.

Najtraženiji svjetski elektronski dvojac Artbat prve su globalne zvijezde koje će sljedeće godine zablistati u umaškoj laguni Stella Maris! Njihov je uspon obilježen strelovito brzom tranzicijom od debitantskog izdanja do nastupa u Destino klubu na Ibizi u samo godinu dana. Javnost su impresionirali s „Mandrake", a evolucija je zvuka uslijedila i s „Uplift" te „Tabu". Čarobnjaci za DJ pultom ističu se svojim moćnim i melodičnim house i techno stilom, a krase ih i razne titule, od kojih se posebno ističe Breakthrough Artist of The Year koju im je 2019. godine dodijelio žiri Ibiza DJ Awardsa. Prije dvije godine imali su čast zatvoriti EXIT festival, koju su prije njih imali velikani poput Carl Coxa i Solomuna.

U umaškoj laguni zagrmjet će jedan od najvećih hitova 2023. „Jericho", koji donose vodeći umjetnici nove generacije Iniko! Vanzemaljski vokali, besprijekorna produkcija i svemirski spotovi privlače sve više fanova diljem svijeta. Posebno su voljeni na društvenim mrežama, osobito na TikToku gdje imaju preko 4 milijuna pratitelja i na Instagramu gdje je njih više od 2 milijuna. Kao svestrani talentirani kantautori, multiinstrumentalisti i producenti, Iniko su se istakli svojim hit singlovima „Caught a Body", „Motion" te „The King's Affirmation" koja je postala viralna u samo jednom danu, a kao prave zvijezde u usponu, svakim izdanjem osvajaju sve više slušatelja.

Britanski DJ i producent Hot Since 82 već godinama glasi za jednog od najtraženijih producenata na našim prostorima, s rasprodanim nastupima širom svijeta. Glazbom se počeo baviti kada je imao samo 17 godina, a uz publiku su ga vrlo rano prepoznali i popularni mediji kao što su BBC Radio 1 i Mixmag. Svoj je debitantski LP „Little Black Book" objavio 2013. godine, a proslavili su ga i remiksi koje je snimio za Rudimental, Shadow Child i Green Velvet. Njegove su ga fantastične vještine miksanja odvele na pozornice brojnih svjetskih festivala, a rezidencija na Ibizi i nastupi na Coachelli samo su neke od njih. Hot Since 82 2024. godine svojim će jedinstvenim glazbenim stilom začarati publiku Sea Star Festivala.

Na glavnom stageu Sea Stara će zasjati i omiljena talijanska DJ-ica Deborah De Luca. Techno umjetnica iz okolice Napulja poznata je po svojoj elektrizirajućoj energiji i setovima koji u zanimljivoj fuziji spajaju popularne hitove i tvrde techno beatove. Strastvena DJ-ica redovito nastupa na pozornicama diljem svijeta, no njezini su setovi uvijek svježi i inovativni. Raskošni su zvučni pejzaži ono što je izdvaja iz mase, a senzacionalnim nastupom na Sea Staru priuštit će publici jedan od najboljih partyja života.

Miljenici regionalne, a sve više i svjetske publike Joker Out u sljedećoj godini osvajaju Europu, a njihov će spektakl moći doživjeti i publika Sea Stara. Slovenska je senzacija najavila svoj prvi veliki tour pod nazivom „See You Soon" koji će obuhvaćati 21 grad u 31 europskoj zemlji, a uključivat će i legendarnu londonsku dvoranu O2 Shepherd's Bush Empire. Nakon fantastičnog nastupa na Euroviziji, slovenski Joker Out napreduju brzinom svjetlosti, što potvrđuje i činjenica da su potpisali ugovor s jednom od najvećih agencija na svijetu - Wassermanom. Osim toga, bend je zaslužio i zlatnu ploču za milijunske streamove singla „Carpe Diem"!

Buč Kesidi je još jedan od vodećih regionalnih sastava koji će zavladati glavnom pozornicom Sea Stara, nakon trijumfalnih koncerata u sklopu turneje „Skupi snagu" koja je kulminirala koncertima na beogradskom Tašmajdanu i zagrebačkoj Šalati, kao i sedmodnevne rezidencije u Zagrebu. Pančevački je duo već svojim drugim albumom „Euforija" potpuno zaludio obožavatelje i obožavateljice. „Nema ljubavi u klubu", „Subota" i „Đuskanje ne pomaže" postale su prave klupske himne, a publika je s ljubavlju prihvatila i nove singlove „Curimo po asfaltu", „Skupi snagu" i „Trebaš mi" koji će se naći na trećem studijskom albumu benda, čije je objavljivanje najavljeno upravo za narednu godinu.

Šesto izdanje festivala bit će održano od 23. do 26. svibnja 2024. na brojnim poznatim i novim pozornicama u umaškoj laguni Stella Maris. Kao i dosad dva glavna dana festivala bit će petak 24. i subota 25., dok su četvrtak i nedjelja rezervirani za Welcome Day i After party.

Festivalske ulaznice po cijeni od 44 eura, s popustom od 40% u odnosu na finalni iznos, mogu se kupiti na službenim stranicama festivala, na prodajnim mjestima te online u sistemu Entrio.

Sea Star festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave Lagune.