Predbožićni vikend u Attacku/Medici

MAJESTIC 23

SRI, 20.12. // 22:00 - 02:00 // Besplatan ulaz

Majestic 23: Svjetlo put i istina - sporo, duboko i glasno!

Charlotte Marton je mlada menadžerica za bankrote koja sanja o širenju svojih poslovnih i privatnih horizonta. Kako se prosinac bliži kraju, Charlotteina pariška odvjetnička firma je šalje u Zagreb, gdje upoznaje Martiala, direktora kompanije koji odgaja djecu svoje sestre najbolje što može i vodi svoju kompaniju kao idealist s prevelikim snovima. Srijedom odlazi u bivšu zgradu tvornice lijekova izliječiti svoju bol glasnom glazbom, lošim osvjetljenjem i sumnjivim plesačima. Charlotte je prestala vjerovati u pravu ljubav prije puno godina, ali je šarmirana ovim velikim sanjarom i postepeno zaboravi na svoj posao koji je došla obaviti, zato što ponovo počinje otkrivati svoju žudnju za životom, ljubav... i prevaru.

Originalni naziv: Rhythm and sound i rođaci

Scenarij: Prevara

Žanr: Komedija, Drama, Romantični

Režirao: 23

Glume: LASMO (Charlotte), FLICO i AFTER NEVEN (Martial i Émilie), DUBMX (Max).

Glazba: Prevatron

Država: Domaći

Godina: 2023

Ocjena: 110 %

Nema upada na film, a izlaz se naplaćuje krivnjom i donacijama.

Hvala na povjerenju, dopustite da vas Prevarimo opet.

You might stop the party but you can't stop the future Majestic 23

NOĆ ZA PALESTINU: Benefit za obitelji evakuirane iz Palestine

ČET, 21.12. // 18:00 - 03:00 // Minimalna donacija: 5 EUR

Inicijativa za slobodnu Palestinu organizira benefit večer za četiri obitelji koje su nedavno evakuirane iz ratne Gaze. Održat će se 21. prosinca s početkom u 18.00 u AKC Attack (Pierottijeva 11, Zagreb). Očekujte projekcije filmova i nastupe bendova. Minimalna donacija za ulaz je 5€, a bit će super ako možete priložiti više.

Navedene obitelji, za koje skupljamo donacije, broje 22 osobe, uključujući osmero maloljetne djece. Radi se o 19 hrvatskih državljana i tri supružnika ili supružnice s palestinskim državljanstvom. Iz Gaze su otišli bez ičega, a u Hrvatskoj su sada u potrazi za stabilnim domom i sigurnošću. Inicijativa za slobodnu Palestinu i Zaklada Slagalica pokrenule su akciju prikupljanja sredstava kako bi iskazale solidarnost i poželjele im dobrodošlicu u njihov nekadašnji dom. Saznajte više: https://tinyurl.com/akcijaGaza

Svi oni koji nisu u mogućnosti doći uživo, donirati mogu na račun Zaklade: