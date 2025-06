Faithless ove nedjelje na Šalati

Faithless, jedno od najpoznatijih imena u svijetu elektroničke glazbe, ove nedjelje 29. lipnja 2025. dolazi na zagrebački stadion Šalata i donosi najveće hitove na ljetni open air koncert u centru grada.

Od same objave za zagrebački povratak jednog od najpoznatijih imena u svijetu elektroničke glazbe vlada veliki interes, a po svemu sudeći Faithless će nastupiti pred prepunim auditorijem stadiona Šalata. Vremenska prognoza govori da nas čeka topla ljetna noć i savršeni uvjeti za veliki open air koncert na omiljenom gradskom prostoru na otvorenom u samom centru Zagreba.

Faithless - "Insomnia"

Veliki audio-vizualni spektakl u formi punog benda predvodi Sister Bliss, a dio je turneje koja je svojevrsna posveta preminulom članu Maxi Jazzu. Set lista dosadašnjih nastupa daje naslutiti da će večer biti ispunjena hitovima iz cijele karijere, a među njima su "Salva Mea", "Insomnia", "Synthesizer", "Crazy English Summer", "God Is a DJ", "Not Enuff Love", "Music Matters", "Forever Free", "We Come 1", "I Need Someone", "Drifting Away", "Muhammad Ali", "This Feeling", kao i novija "Phone Number".

Bend koji je definirao neke od najvažnijih glazbenih trenutaka 90-ih i 2000-ih, Faithless su se prošle godine ponovo okupili osam godina nakon zadnjeg nastupa uživo. Uz Sister Bliss koja uživo orkestrira glazbom i bendom, tu je i originalni član Rollo koji je zadužen za rad u studiju dok nastup u središtu drži neponovljivog Maxija čiji vokal i djelo ostaju centralni dio koncerta.

Faithless Live Champion Sound AB Brussels 2024 - "We come 1" (tribute to Maxi Jazz)

Pjesma "Insomnia" prepoznaje se na prvo slušanje, zasigurno ste plesali uz "God Is A DJ", dok je "We Come 1" jedna od najpoznatijih rave himni. Kroz gotovo tri desetljeća, Faithless su zacemetirali poziciju jednog od najpoznatijih imena britanske elektroničke glazbe, te nastavili nizati hitove poput "Salva Mea", "Mass Destruction" ili "Bombs". Kombinirajući house, trip-hop, dub i upečatljive tekstove, punili su arene sa svojom plesnom glazbom i postali neizostavni dio pop kulture, uz višestruke zlatne i platinaste naklade diljem svijeta i redovite pozicije na ljestvicama top 10 singlova i albuma. Njihova glazba toliko je velika da i danas odjekuje klubovima i raveovima, te je dio glazbene povijesti.

Faithless je za 2025. najavio novi album "Champion Sound", a veliki open-air nastup u središtu Zagreba dovodi Sister Bliss, bend i glazbenu posvetu Maxi Jazzu na stadion Šalata. Bit će prilika čuti najveće hitove benda koji je zacementirao svoju poziciju u povijesti elektroničke glazbe.

Faithless - "God Is A DJ"



Ulaznice po cijeni od 43 eura dostupne u sustavu Core Event, kao i Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu u Rijeci.

Mastercard je omogućio 10% popusta na ulaznice za koncert Faithlessa samo na Eventimovoj stranici! Ovaj popust omogućava i brzi ulazak u stadion Šalata. Dolaskom na lokaciju potražite ulaz s oznakom "Mastercard Fast Lane" i izbjegnite gužvu. Mastercard kartice omiljeno su sredstvo plaćanja na koncertu Faithlessa. Mastercard osigurava 20% popusta za plaćanje Mastercard karticama na svim šankovima unutar koncertnog prostora.