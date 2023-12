Steel Panther vraćaju se u Zagreb

On The Prowl turneja prati istoimeni album objavljen početkom ove godine. Zarazni riffovi, probijajući bubnjevi i nezaboravni vokali uz dosjetljivi humor donijeli su bendu globalnu prepoznatljvost. Abum "On The Prowl" to potvrđuje sa singlovima poput "On Your Instagram", "Magical Vagina" i "One Pump Chump" koje su spremne za odjekivanje na koncertima.

Steel Panther - "On Your Instagram"

Novo izdanje stavilo je Steel Panther na vrh komičnih albuma na Billboard ljestvici. Nakon serije blagdanskih nastupa po sjevernoj Americi, od kojih su neki već rasprodani, bend novu godinu počinje sa svjetskom turnejom u arenama i velikim koncertima. Godinu dana nakon premijernog nastupa u Hrvatskoj glam metal legende se vraćaju u Zagreb.

Kalifornijski band najpoznatiji je po svom humoru i tekstovima, kao i nastupu koji potencira tipični glam metal. Steel Panther su popularnost stekli početkom 2000-ih svirajući u klubovima Sunset Stripa, od kuda su se popeli na globalne rock'n'roll pozornicu i zauzeli pozicije na lineupima festivala.

Singlovi "Death To All But Metal" i "Community Property" obilježavaju izdanje "Feel The Steel" iz 2009. koji se probio na Billboardovu ljestvicu najboljih albuma i zauzeo 48. mjesto na rock ljestvici. 2011. izlazi "Balls Out" na kojem gostuju komičari Dane Cook kao i Nickelbackov Chad Kroeger. Album "All You Can Eat" obilježava singl "Party Like Tomorrow Is the End of the World", uslijedio je "Live from Lexxi's Mom's Garage" koji prikazuje glam rock garažni koncert, te "Lower The Bar" i "Heavy Metal Rules".

Steel Panther - "Community Property"

Obučeni su u tajice i kožne jakne, s ogromnim perikama, a uz prikaz macho kulture, njihov komični pristup temama seksa, droge i rock'n'rolla brzo je dobio horde fanova i probio ih u mainstream. Česti gosti na stageu su im bile hollywoodske zvijezde, a i sami su se pojavljivali u reklamama i TV emisijama.

Steel Panther najpoznatiji su po live nastupima u kojima u pauzama često potenciraju međusobni sukob, rasprave o seksu i drogama i improvizirani humor. Kao predgrupu na turneju su ih zvala najveća imena hair metal i glam rock scene, uključujući Def Leppard, Motley Crue i Guns'n'Roses.

Stotine milijuna streamova, brojne svjetske turneje, nezaboravni festivalski nastupi, platinasti status na YouTubeu i televizijski nastupi u emisijama Jimmyja Kimella, Larryja Kinga ili America's Got Talent pozicionirali su ih kao globalni svjetski fenomen. Kvartet koji čine Michael Starr na vokalu, Satchel na gitari, Spyder na basu i Stix Zadinia na bubnjevima s novim albumom "On The Prowl" osiguravaju svoj status zvijezda, a zagrebački nastup bit će novi susret s glam metal legendama.

Steel Panther - "The Burden of Being Wonderful"

Ulaznice su u prodaji od utorka 19. prosinca od 13:00 po cijeni od 27 eura. Ta cijena vrijedit će do 31. prosinca. Od 1. siječnja do 9. srpnja 2024. za ulaz će trebati izdvojiti 30 eura, a na dan koncerta 34 eura. Kupiti se mogu na prodajnim mjestima i online na Entriu i Eventimu, dok će hard copy ulaznice biti dostupne u Dirty Old Shopu, Rockmarku i Dallas Music Shopu Rijeka.