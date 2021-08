Metabolizam nije kriv za vaš višak kilograma

Tridesete su nezgodne godine i najčešće ih optužujemo za debljanje, misleći kako smo u pravu jer mislimo da se metabolizam usporava... no, nije tako.

Studija provedena na 6.400 ljudi, starosti od osam dana do 95 godina, u 29 zemalja, ukazuje na to da metabolizam ostaje na istom nivou od 20. do 60. godine. Vrhunac dostiže s godinu dana, a nakon 60. godine se naglo usporava.

Ova studija objavljena u časopisu Science otkrila je četiri faze metaboličkog života:

Od rođenje do prve godine kada se metabolizam ubrzava od onog koji je usklađen s majčinim i dostiže vrhunac 50 posto iznad metabolizma odraslih.

Zatim dolazi lagano usporavanje do 20. godine, bez skoka tijekom svih promjena u pubertetu.

Između 20. i 60. godine nema nikakve promjene.

Nakon 60. pa do 90. godine metabolizam je sporiji za 26 posto u odnosu na onaj u srednjim godinama.

"To je slika koju nikada do sada nismo vidjeli i u njoj ima mnogo iznenađenja", rekao je jedan od znanstvenika, profesor John Speakman sa Sveučilišta u Aberdeenu i dodao:

"Ono što me najviše iznenađuje je to što nema promjena u odrasloj dobi. Ako dođe do povećanja tjelesne težine u srednjim godinama, više za to ne možete kriviti spor metabolizam."

Doze lijekova

Znanstvenici su rekli da bi potpuno razumijevanje promjene metabolizma moglo imati implikacije u medicini.

Profesor Poncer rekao je da bi to moglo pomoći u otkrivanju širi li se karcinom različito s promjenom metabolizma i mogu li se doze lijekova prilagoditi u različitim fazama.

Čak se raspravlja i o tome mogu li lijekovi koji mijenjaju metabolizam, usporiti bolest u starijoj dobi.

Neuhranjenost u djetinjstvu

Druga iznenađenja došla su iz onoga što studija nije otkrila.

Nije bilo metaboličkog skoka ni u pubertetu, ni tokom trudnoće, ni usporavanja tokom menopauze.

Brz metabolizam u prvim godinama života također naglašava koliko je to važan trenutak u razvoju i zašto neuhranjenost u djetinjstvu može ostaviti doživotne posljedice.