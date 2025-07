Promjene u ženskoj prehrani nakon četrdesete

Nadutost, usporena probava i upale česti su simptomi koji se javljaju nakon četrdesete. No, promjenom prehrambenih navika moguće je ublažiti te tegobe i poboljšati rad crijeva. Stoga su stručnjaci izdvojili nekoliko vrsta hrane koje bi žene trebale izbjegavati nakon 40. godine.

Čips od krumpira - grickalice poput čipsa često su pržene u lošim uljima i sadrže trans masti, što otežava probavu i uzrokuje plinove i nadutost. "Takva hrana je industrijski obrađena, puna natrija i umjetnih aroma", ističe dijetetičarka Trista Best. Uz to, često se jedu s masnim umacima i u velikim količinama, što dodatno pogoršava stanje. Nutricionistica Lisa Richards dodaje: "Nedostatak vlakana u ovim proizvodima remeti ravnotežu crijevne mikrobiote i može dovesti do dodatnih upala."

Energetske pločice (granola) - iako ih se reklamira kao zdrave, mnoge granola pločice sadrže skrivene šećere i prerađene sastojke. "Često su bogate kalorijama zbog dodataka poput šećernih sirupa, ulja i rafiniranih žitarica", upozorava nutricionistica i dijetetičarka Krutika Nanavati. Sušeno voće i sirupi mogu uzrokovati skokove šećera u krvi, a nedostatak vlakana pridonosi osjećaju gladi i otežava probavu.

Rafinirani bijeli kruh - bijeli kruh je čest izbor, ali teško opterećuje probavni sustav. "Izrađen je od visoko obrađenoga bijelog brašna koje sadrži vrlo malo prirodnih vlakana, što uzrokuje nagli porast šećera u krvi, nadutost i želučane tegobe", objašnjava dr. McKinney. Nedostatak vlakana može usporiti prolazak hrane kroz crijeva i uzrokovati zatvor. Puno je bolji izbor kruh od cjelovitog zrna.

Zaslađene pahuljice - iako su praktične za doručak, pahuljice s puno šećera mogu ozbiljno poremetiti probavu. "Većina doručaka u obliku žitarica sadrži visoke razine šećera i druge umjetne sastojke koje je teško i izgovoriti", kaže liječnik dr. Michael O. McKinney za SheFinds. Takav sastav remeti ravnotežu crijevnih bakterija i potiče upalu. Umjesto toga, preporučuju se zobene pahuljice ili mekinje, koje sadrže više vlakana i olakšavaju probavu.

Dakle, vrijeme je da se malo pozabavite svojom prehranom...