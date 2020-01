Što treba prestati jesti nakon tridesete?

Tridesete su nove dvadesete... no ipak, nakon tog rođendana osjećat ćete se drugačije, a i postoje neke namirnice koje više nisu primjerene vašoj prehrani.

Tijelo se mijenja i puno teže održava težinu, ali i zdravlje postaje krhkije, pa bi trebalo izbaciti ove namirnice iz prehrane:

Bijeli kruh i peciva - ako vaše pecivo nije napravljeno od integralnih žitarica, smatrajte to "nije to". Iako pecivo za doručak možda nije slatko, tijelo pretvara rafinirane ugljikohidrate u šećer, a zatim glukozu. Zatim će doći do oštećenja kolagena i ostalih proteina koji čuvaju izgled. Štoviše, kada su u pitanju kruh, peciva, pa čak i tjestenina, biranje cjelovitih žitarica pomoći će vam da zadržite zdravu razinu šećera u krvi, što će vam pomoći u održavanju tjelesne težine, a to će svakako pomoći kod održavanja mladenačkog izgleda.

Gazirana pića - obojena su potencijalnim bojama koje izazivaju rak i osnovni su izvor dodanog šećera u modernoj prehrani. I ne samo da šećer negativno utječe na ovulaciju, već je povezan i s lošijom pokretljivošću spermija. Jednostavno rečeno, pijuckanje gaziranih pića može škoditi vašem zdravlju.

Kokteli i pivo - kako starimo, tijelo više ne možete obraditi alkohol dovoljno učinkovito, a žudnju za bezvrijednom hranom postaje sve je teže zanemariti, upozorava nutricionistkinja Martha McKittrick za Msn.com. Također sve je teže odmoriti se tijekom spavanja ako imamo alkohol u krvi. Iako ste možda minimalno spavali u dvadesetima i osjećali se dobro. U tridesetima to više neće biti slučaj. Neprospavane noći dovode do želje za ugljikohidratima i šećerom, što može "doprinijeti daljnjem povećanju kilograma", objašnjava McKittrick. Štoviše, zbog alkohola će tijelo biti dehidrirano što će uzrokovati nastanak bora.

Voćni jogurt - čak i ako ste počeli koristiti kremu protiv bora, ni jedan proizvod ne mijenja činjenicu da je vaša koža počela starjeti. Nakon tridesete usporava se proizvodnja kolagena i elastina proteina koji kožu održavaju čvrstom. Iako je nemoguće zaustaviti proces starenja, moguće je zadržati mladalački izgled i kasnije u životu tako što ćete smanjiti šećer koji ubrzava nastajanje bora i opuštanje kože. Iako ste se možda odrekli šećera, nemojte zaboraviti namirnice sa skrivenom šećerima kao što su jogurt s voćem, kečap ili kruh. Jogurt s voćem može imati veliku količinu šećera ako niste oprezni.

Zagorjelo meso s roštilja - roštiljanje je brz način za pripremu obroka i obožavano je u našim krajevima. Pripremanje mesa na otvorenom plamenu može proizvesti heterocikličke amine (HCA) i policikličke aromatske ugljikovodike (PAH). Otkriveno je da ove štetne kemikalije mijenjaju DNK i povećavaju rizik od raka.