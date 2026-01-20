Mediteranski način života čuva zdravlje

Mediteranska prehrana uvijek je pri ili na samom vrhu najzdravijih načina prehrane na svijetu, no nije to jedina tajna koju krije mediteransko podneblje - tu je i tradicionalna siesta, popodnevni odmor ili kako god to želite znati.

Iako će većina ljudi koji nisu iz tog podneblja takvu naviku prozvati čistom ljenošću, zapravo se radi o vrlo zdravoj navici koja prilično smanjuje opasnost od razvoja kardiovaskularnih bolesti i smrti kao posljedice istih.

Naime, tako je zaključeno u izajedničkoj grčko-američkoj studiji na koju se poziva njemački Zeleni križ (DGK) sa sjedištem u Marburgu.

Istraživanje je proveo medicinski fakultet sveučilišta u Ateni i harvardski medicinski fakultet u Sjedinjenim Državama proučeni su podaci o više od 20 tisuća Grka u dobi od 20 do 86 godina koji su sudjelovali u europskoj studiji o raku. Među pitanjima na koja su ondje odgovorili bilo je i pitanje o tome spavaju li popodne i koliko česti.

Pokazalo se da je procijenjena opasnost od smrti od srčanih bolesti 34 posto niža kod osoba koje spavaju popodne. Da bi stvar bila još bolja za ljubitelje popodnevnog sna, zaključak je - što učestalije spavanje, to niži rizik, osobito za zaposlene muškarce.

I opet, zli jezici ovo će komentirati na svoj način, ali brojke su brojke... pa ubijte oko na jedno pola sata, nadamo se da možete.