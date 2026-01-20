Pokažite tugu ili ljutnju, zdravo je!

Svi ćemo rado pokazati da smo sretni i veseli, što nije slučaj s negativnim osjećajima - njih će se većina ljudi potruditi dobro sakriti. I da, to naravno nije dobro za nas, štoviše, znanstvenici su proveli istraživanje koje je to i pokazalo.

Naie, dokazano je da je slobodno izražavati osjećaje tuge ili ljutnje manje štetno nego zadržavati ih u sebi, ustvrdili su američki znanstvenici, u sklopu istraživanja koje je pokazalo zašto se nakon razgovora s psihoterapeutom ili simpatičnim barmenom - osoba često osjeća puno bolje.

Znanstvenik Matthew Lieberman i njegovi kolege sa Sveučilišta Kalifornija u Los Angelesu objasnio je da razgovor o negativnim osjećajima aktivira dio mozga odgovoran za kontrolu impulsa. Lieberman i kolege obavili su snimanja mozga 30 osoba - 18 žena i 12 muškaraca u životnoj dobi od 18 do 36 godina, pokazujući im pritom fotografije s licima osoba koja su odražavala snažne emocije.

Ustvrdili su da je kod ispitanika koji je uz fotografiju osobe ljutitog izraza lica dopisao riječ 'ljutit", reagirala amigdala - dio mozga koji služi kao spremište emocionalnog pamćenja, naklonosti i strasti.

U kriznim situacijama amigdala preuzima vodstvo - potiče lučenje hormona potrebnih za pripremu borbe, mobilizira centre za pokrete, krvožilni sustav, mišiće utrobe i lučenje adrenalina, a u borbi za opstanak osjećaji nadvladavaju razum.

Dakle, kad su od ispitanika zatražili da uz fotografije dopišu riječi poput tužan ili ljutit, ustvrdili su da se kod ispitanika koji su uz fotografiju dopisali riječ 'ljutit' reakcija amigdale smanjila, odnosno ublažila. Izražavanje osjećaja izazvalo je sniženu reakciju u amigdali odgovornoj za suočavanje sa strahom, panikom i drugim snažnim osjećajima.

Znanstvenici su u članku objavili kako nisu ustanovili bitne razlike u reakcijama između spolova, no prof. Lieberman je podsjetio kako su neke ranije studije pokazivale razlike u koristi koju od potencijalnog razgovora o osjećajima imaju muškarci i žene.

"Žene su spontanije pa im je možda lakše govoriti o osjećajima, no kad muškarce potaknete na razgovor i oni će imati jednaku korist od 'izbacivanja' emocija", smatra profesor.