Marina Vujčić: A onda je Božo krenuo ispočetka

Nedavno je Fraktura u Biblioteci Bookman ( knjiga 21.) objavila novi roman ugledne hrvatske spisateljice Marine Vujčić, A ONDA JE BOŽO KRENUO ISPOČETKA, u zgodnom uvezu, na 188 stranica (za današnjeg prosječnog nadahnutog čitatelja gotovo idealna količina teksta).

Božo je u središtu pozornosti, završio je fakultet, živi u Zagrebu, ima obitelj.

No, kada dobije nasljedstvo odluči da mu dosta takvog života i ode u Split započeti život iznova.

Eto, koliko puta sami razmišljamo, izazvani, ogorčeni, ljuti, nemoćni,radoznali, kako bi najbolje bilo biti ili postati netko drugi u nekom nepoznatom, bolje zamišljanom životu.

No, može li se pobjeći od sebe? Pročitajte, vrijedit će...