OSVRT

Josip Mlakić: Povratak Josipa Filipovića

Pred nama antiratna priča, roman o ljudskopj sudbini, čovjeku koji je za svoje ideale, možda, uništio svoj život

Povratak Josipa Filipovića
Nedavno je Fraktura objavila novu prozu uglednog bih pisca Josipa Mlakića, POVRATAK JOSIPA FILIPOVIĆA, u finom tvrdom uvezu, na 161 stranica.

Pred nama antiratna priča, roman o ljudskopj sudbini, čovjeku koji je za svoje ideale, možda, uništio svoj život.

U Zagreb se vraća pukovnik Josip Filipović nakon sedamnaest godina, koje je proveo u Haagu i na odsluženju kazne.

Osobitost lika je i u tome, što on sam ne zna je li heroj ili zločinac.

„Veličanstven roman koji pokazuje da su sve velike ideje obmana, a onima koji su u njih vjerovali ostaju samo mali uništeni životi, koje samo uz ljubav i podršku najbližih mogu iznova zakrpati," ističe nakladnik.

Piše: Miroslav Pelikan
25.08.2025. 12:01:00
    
