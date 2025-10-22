Večer urbane poezije u Galeriji Suputnici

Nakon vruće ljetne pauze napokon se vraćamo hladnim večerima poezije, ovog puta u svom urbanom ruhu. Povratkom s obale u velike gradove ponovno se suočavamo s rutinom, ubrzanim životom i događajnim, ali ponekad zamornim programom.

Od svoje utopljenosti u smog i grad često zaboravimo disati - vidjeti ono malo u velikom, naći ono veliko u detalju. Kako vi od svakodnevnih vizura gradite romantičarske objekte? Kako to izgleda kada riječju oživljavate šetnje poznatim ulicama, odlaske u zloglasne birtije, bivanje na usamljenim tračcima zelenila u vrevi grada? Ili se pak zanimate za slučajne prolaznike, noćne tramvaje, kratke i značajne poglede?

Gledate li na svoj grad kao dinamičan pogon koji utjelovljuje staro domorodačko i blještavo novo kao Walt Whitman Manhattan ili kao sintezu malih, ali značajnih simboličkih isječaka svakodnevnog života u T.S.Elitovom Londonu The Waste Landa?

Ispričajte nam 24.10. u 19 sati u urbanističkom poglavarstvu Suputnika.