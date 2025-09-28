Hans Rosling, Anna Rosling Ronnlund, Ola Rosling: Faktologija

Nedavno je VBZ u svoj Stručno popularnoj biblioteci objavio FAKTOLOGIJU uglednog švedskog liječnika i statističara Hansa Roslinga, uz pomoć Anne i Ole Rosling, na 374 stranice, u broširanom, simpatičnom izdanju, u prijevodu s engleskoga Nikoline Dadić.

Podnaslov ove knjige glasi - Deset razloga zašto pogrešno vidimo svijet i zašto je sve mnogo bolje nego što mislimo.

Obećavajuće zar ne?

Knjigu čini jedanaest poglavlja, Instinkt jaza, Negativistički instinkt, Pravocrtni instinkt, Instinkt straha, Instinkt veličine, Instinkt generalizacije, Instinkt sudbine, Instinkt jedne perspektive, Instinkt okrivljavanja, Instinkt hitnosti, Faktologija u praksi, uz Pravila faktologije i Dodatak.

Izdavači osobito ističu kako je ovo knjiga o svijetu kakav on uistinu jest.