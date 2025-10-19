« Knjiga
Harriet Constable: Violinistica

Riječ je o najboljem debitantskom romanu po izboru časopisa Observer za 2024. godinu

Nedavno je Znanje objavilo roman Harriet Constable (novinarke, filmske producentice i spisateljice) VIOLINISTICA, u broširanom zgodnom izdanju, na 339 stranica, u prijevodu s engleskoga Lidije Milenkov Ečimović.

Zaranjamo u Veneciju u osamnaestom stoljeću, najprije u sirotište, upoznajemo Anna Mariju... Anna Maria della Pieta postaje jedna od najvećih violinistica svoga doba, učitelj joj je Antonio Vivaldi.

Riječ je o najboljem debitantskom romanu po izboru časopisa Observer za 2024., djelo i proglašeno i knjigom godine za 2024. od strane časopisa New Statesman i BBC-a-.

Piše: Miroslav Pelikan
19.10.2025. 13:01:00
    
