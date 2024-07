Luk - jedna od najzdravijih namirnica u prehrani

Ova će biljka poboljšati okus svakoga jela bez obzira na to preferirate li svježe komadiće u salati i sendviču, pirjane u juhama, varivima i gulašima, ili pečene s mesom.

Uz mrkvu i celer smatra se osnovnom namirnicom poznatog kulinarskog trojstva.

U svježem obliku luk je iznimno ljut, no ako ga podvrgnete dugotrajnoj termičkoj obradi na laganoj temperaturi, postat će sladak i karameliziran.

Luk možete i kiseliti i kao takav dodati različitim jelima.

Zašto treba jesti luk?

U najviše zdravstvenih dobrobiti luka uživat ćete ako ga jedete u sirovom obliku. On, naime, sadrži brojne hranjive tvari, od vitamina A, C i E do kalcija, kalija i magnezija, koje imaju blagonaklono djelovanje na ljudski organizam.

1. Luk sadrži kvercetin, koji snižava visoki krvni tlak, sprječava stvaranje plaka na stjenkama arterija, ali i formiranje krvnih ugrušaka te tako smanjuje mogućnost od bolesti srca i krvožilnog sustava.

2. Bogat je antioksidansima, koji osnažuju imunitet tijela.

3. Djeluje protuupalno.

4. Dobar je izvor kalcija - minerala koji je neophodan za zdravlje kostiju.

5. Konzumacija sirovog luka povećava razinu testosterona kod muškaraca i pomaže kod problema erektilne disfunkcije, otkrila je studija objavljena u časopisu Biomolecules.

6. Iako ga mnogi izbjegavaju jesti zbog neugodnog zadaha, istraživanja su pokazala da on doprinosi zdravlju zubi.

7. Odličan je diuretik te potiče rad bubrega.