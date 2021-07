Limun je stvarno zdrav, evo i zašto

Limun je, kao što znamo, zdrav u raznoraznim varijantama, no zapravo se najčešće uzima potpuno pogrešno - miješanjem limuna s vodom i dosta šećera, pa to ipak nije najzdravija opcija.

Umjesto toga, bolje je isjcijediti jedan limun u čašu tople ili hladne vode i tako ga popiti. Osim toga, sok od limuna možete koristiti i kao preljev za salate ili možete naribati koricu limuna. Treba napomenuti da je cijeli limun zdrav, uključujući i sok i koricu limuna. Evo 13 razloga zbog kojih biste trebali uključiti limun u prehranu.

Dobar je za zdravlje mozga - iako se ljudi čsto fokusiraju na to što je dobro za tijelo, ne treba zaboraviti mozak. Određena stanja, kao što je Alzheimerova bolest, mogu se javiti kod nekih u određenim godinama. Zbog toga je bitno obratiti pažnju na neke životne navike, ali i prehranu kako bi se rizik od razvoja takvih stanja smanji. Studija objavljena u časopisu Journal of Alzheimer's Disease pokazala je da limun može spriječiti ozbiljan mentalni pad, Eat this. Pokazalo se da održavanje zdrave razine vitamina C može štititi od kognitivnog propadanja povezanog s godinama. Stoga pazite da unosite dovoljno vitamina C da biste zaštitili i mozak.

Imat ćete svjež dah - kiselina koju sadrži limun osvježit će vaš dah i neutralizirat će neugodne mirise. Ako ste jeli češnjak ili luk i želite se riješiti neugodnog mirisa, uzmite limun.

Izgledat ćete mlađe - limun vam može pomoći da održavate mladoliki izgled zahvaljujući velikoj količini vitamina C. Naime, studija objavljena u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition sugerira da je velik unos ovog vitamina povezan s manje suhom kožom te manjim razvojem bora.

Limun olakšava prehladu - limun vam može pomoći da se prije oporavite od prehlade i ojačati imunološki sustav. Osim toga, vitamin C pomaže kod stanja povezanih s respiratornim poteškoćama.

Može oštetiti caklinu - iako je limun odličan za zadah, limunska kiselina može nepovratno oštetiti zubnu caklinu. To u konačnici može dovesti do promjene boje na zubima i pretjerane osjetljivosti. Dakle, unatoč brojnim zdravstvenim prednostima koje limun ima, treba ga konzumirati u umjerenim količinama.

Nećete biti gladni - ako se često prejedate, limun vam može pomoći jer sadrži pektin koji se nalazi u kori i pulpi agruma, a koji pomaže ljudima da se dulje osjećaju sitima.

Pit ćete više vode - voda pomaže u gubitku kilograma, ubrzava metabolizam i daje više energije. No, ponekad nam dosadi piti samo običnu vodu. Ako dodate limun u običnu vodu, dobijete odličan osvježavajući napitak. Čak i Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savjetuje da dodate limun u vodu.

Pomaže kod pražnjenja crijeva - limun je takožer dobar i za održavanje zdravlja probavnog trakta. Zahvaljujući visokom sadržaju topivih vlakana, limun pomaže u redovitom pražnjenju crijeva. Osim toga, ovo voće sadrži i limunsku kiselinu koja također pomaže u probavi.

Pomaže kod upala - vitamin C ima antioksidativna svojstva koja ublažavaju upalu, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Indian Journal of Clinical Biochemistry. Vitamin C je ključan u borbi protiv upala i u zaštiti imunoloških stanica.

Poboljšava kolesterol - limuni su prepuni sastojaka koji se bore protiv kolesterola, uključujući vitamin C, koji dokazano snižava razinu lošeg kolesterola, pokazala je studija objavljena u časopisu Journal of Chiropractic Medicine. Osim toga, limun sadrži i flavonoide koji snižavaju razinu lošeg kolesterola i triglicerida.

Pomaže u mršavljenju - limun je bogat polifenolima koji sadrže antioksidanse. Studija objavljena u časopisu Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition pokazala je da su miševi koji su jeli hranu s visokim udjelom masti i polifenolima koji se nalaze u limunu nakupljali manje masnoća i pri tome su se manje debljali. Uz to, primijećeno je poboljšanje razine šećera u krvi, leptina i inzulina.

Snižava krvni pritisak - visok krvni pritisak povezan je s razvojem niza bolesti, uključujući otkazivanje bubrega i srčani udar. U sprječavanju tih stanja može pomoći i limun. Naime, osobe koje su konzumirale barem polovicu limuna dnevno, hodale 7.000 koraka dnevno imale su znatno bolji krvni pritisak, pokazala je studija objavljena u časopisu Journal of Nutrition and Metabolism. Naravno da se ne biste trebali oslanjati samo na limun ako imate visok pritisak, no on vam svakako može djelomično pomoći.

Sprječava pojavu bubrežnog kamenca - ako ste ikada imali bubrežni kamenac, znate koje bolove to nosi sa sobom. No, ako vam je limun dio redovite prehrane, možda nećete morati brinuti o tome. Limun ima visoku količinu citrata za koji je dokazano da sprječava pojavu bubrežnog kamenca.