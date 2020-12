Jeste li isprobali limun dijetu?

Limun, osim vitamina C sadrži antioksidanse, esencijalna ulja, limunsku kiselinu, a među najvažnijima tu su hidroksicitrat i polikosanol. Radi se o tvarima koje usporavaju stvaranje i taloženje masnih naslaga te gorenje masnoća.

Antioksidansi su općenito važni jer u organizmu potiču cirkulaciju, eliminiraju toksine iz tijela te koriste za generalnu detoksikaciju. Limun dijeta iskorištava sve ove važne tvari.

Cilj limun dijete je da se tijelo detoksicira te da dođe do sagorijevanja masnih naslaga. Rješavanje toksina dobro je za organizam te liječenje hunjavice, viroza te drugih bolesti. Smatra se da nakon tri dana posta tijelo počne izbacivati toksine.

Trajanje limun dijete može biti od pet do 14 dana, nikako više od toga.

Što je limun dijeta?

Poznata i pod nazivom master cleanse, limun dijeta uključuje post od pet dana kroz koje se konzumira samo limunada. U limunadu se mogu dodati javorov sirup, voda i ljuta paprika. Za razliku od redukcijske dijete ili proteinske dijete, u ovoj dijeti se gladuje te je važno da osoba bude spremna za to.

Pravilo detoksikacijske limun dijete je da nema hrane, već samo tekućina u različitim oblicima. Uz limunadu su dopušteni biljni čajevi zaslađeni medom te voda.

Javorov sirup ćete teško kod nas naći u organskom obliku, no ako uspijete, on je iznimno dobar za zdravlje organizma. Zdraviji je od meda, a u ovoj dijeti daje potrebne nutrijente tijelu. Ako ne možete pronaći javorov sirup, u limunadu možete dodati med.

Kako održavati master cleanse dijetu?

Da biste se pripremili za ovu dijetu, prvo se savjetujte sa svojim liječnikom koji će vam reći je li limun dijeta sigurna za vas. Ako se odlučite na nju, nekoliko dana prije početka jedite puno manje i to laganu hranu uz puno tekućine.

Neki pobornici dijete preporučuju da se prije spavanja pije laksativni napitak koji će u potpunosti isprazniti crijeva. Ne postoji dovoljno istraživanja koja bi pokazala da je to dobro za tijelo, posebice ako nakon toga ne dobiva hranu.

Limunada bi se trebala konzumirati čim postanete gladni kroz dan te bi kroz dan trebalo popiti do deset čaša soka s limunom i javorovim sirupom. Nakon pet dana posta i limun dijete nemojte odmah natrpati tijelo hranom već se postepeno uz lagane namirnice vratite u stari ritam.

Preporučuje se početi s voćnim i povrtnim sokovima, juhama pa tek nakon četiri dana jesti čvrstu hranu.

Nuspojave i opasnost limun dijete

S obzirom na to da limun dijeta uključuje gotovo potpuno gladovanje, mogla bi biti opasna za osobe slabijeg imuniteta ili one koji pate od neke bolesti metabolizma. Prednost limun dijete jest gubitak kilograma, no glavni nedostatak joj je to što nije baš najbolja za organizam, štoviše, opasna je.

Stoga, prije početka limun dijete, morate svratiti do svog liječnika i popričati o tome....