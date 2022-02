Laptop vam je na izdisaju? Evo što možete...

Situacije u kojima prijenosno računalo odjednom prestaje raditi kako treba mogu biti prilično nezgodne. Uočite li neke od ovih znakova, nemojte ih ignorirati...

Sve na ovom svijetu ima životni vijek, pa tako i prijenosna računala. Kako je riječ o uređajima koji su postali nezaobilazni dio rada i učenja, situacije u kojima odjednom prestaju raditi kako treba mogu biti prilično nezgodne, piše Make Use Of.

Evo pregleda pet znakova po kojima ćete znati je li vaš laptop u problemima....

Baterija se ne puni kao prije - baterije u pravilu s vremenom gube kapacitet, što znači kako sve kraće traju i sve se brže pune. Ovo nije drastična već postupna promjena. Stoga držite oko na bateriji i pripazite koliko često ju morate puniti.

Počinje sporije raditi - brojni su razlozi zašto rad računala može biti usporen. Primjerice, možda niste preuzeli i instalirali najnovije izdanje softvera ili ste nakrcali njegovu memoriju preko svake mjere. Ali, ponekad to može biti znak kako se bliži kraju svog radnog vijeka.

Računalo se blokira i prestaje raditi - više je razloga zašto može doći do smrzavanja računala. Na primjer, do toga može dovesti aplikacija koja je prestala raditi, ali i zbog toga što se na vašem uređaju našao zlonamjerni softver. No, ako nije ništa od navedenog moguće je kako je vaše računalo jednostavno prestaro ili ga trebate osvježiti nadogradnjom.

Računalo se stalno gasi samo od sebe - opet, brojni su razlozi zašto bi se računalo moglo ugasiti samo od sebe, od već spomenutog malwarea do toga da se na osjetljivim elektroničkim komponentama u njegovoj unutrašnjosti nakupilo previše prašine, zbog čega se pregrijalo.

Softver se ne želi nadograditi - ako ne uspijete instalirati najnovija izdanja operativnog sustava i aplikacija koje koristite, s vremenom će vaše računalo početi sporije raditi, a vi ćete ostati bez pristupa sve većem broju značajki. I još ćete pritom biti u većoj mjeri izloženi sigurnosnim rizicima.

Pitajte nekog tko se bolje razumije, to je najbolji savjet koji možete dobiti....