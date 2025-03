FreeArc bežične slušalice za maksimalnu udobnost

Najnovije Huawei FreeArc bežične slušalice stigle su i na hrvatsko tržište. Bežične slušalice dio su svakodnevnog života, bilo da slušamo glazbu ili razgovaramo i primamo pozive. Koriste se često, a upravo ovaj model slušalica nudi rješenje za sve korisnike koji imaju dinamičan život stil. Lagane su, otvorenog dizajna i udobne za nošenje.

Dizajn otvorenog tipa

FreeArc bežične slušalice otvorenog su dizajna i odlične za sve one koji se ne osjećaju ugodno noseći tradicionalne slušalice u ušima. FreeArc nježno se prilagođavaju uhu i ne ulaze u slušni kanal. Otvoreni dizajn znači da korisnici mogu iskusiti izvanredan zvuk slušajući omiljenu pjesmu ili podcast, dok su istovremeno svjesni svoje okoline. To je važno ako na primjer idu na posao kroz prometni grad ili joggiraju. FreeArc su ergonomski dizajnirane te su prve Huawei bežične slušalice s kukicama za uši. One jednostavno prianjaju uhu, a svaka slušalica teži približno 8,9 grama. Slušalice su S oblika koji omogućuje manji pritisak na izbočeni dio uha (tragus), veći kontakt s površinom te sigurnije smještanje slušalice u ušnu školjku. Dizajn je takav da omogućuje da slušalice ostanu fiksirane na ušima i ne ispadaju iz uha i tijekom aktivnosti kao što su vježbanje u teretani, trčanje ili vožnja biciklom.

Udobnost nošenja

Slušalice se u ušima znaju nositi i po nekoliko sati, pogotovo ako se sluša glazba, podcast, trenira ili gleda film. Udobnost nošenja stoga je jako važna. Huawei stručni tim napravio je istraživanje i analizu na više od 10.000 ispitanika. Pri izradi se koristila i 3D baza podataka te su kreirane FreeArc bežične slušalice koje se prilagođavaju obliku uha svakog pojedinog korisnika. Mogu se koristiti tijekom cijelog dana bez osjećaja nelagode. FreeArc slušalice prekrivene su mekim tekućim silikonom koji je nježan za kožu. Izrađene su od nikal-titan memorijske legure koja se iznimno lagano priljubljuje uz uho te pruža udobnost i prozračnost. FreeArc se mogu spojiti s dva uređaja, a kompatibilne su s iOS i Android sustavima.

Dostupnost i cijena

Huawei FreeArc bežične slušalice od sada su dostupne u Hrvatskoj po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 119 EUR, a mogu se naći u tri boje: zelenoj, sivoj i crnoj. Uz slušalice, kupcima je dostupna i Loss Care usluga koja je osmišljena kako bi korisnicima pomogla u slučaju gubitka njihovih bežičnih slušalica. Ova usluga omogućuje nabavu zamjenske slušalice po sniženoj cijeni, što značajno smanjuje troškove u odnosu na kupnju novog para.

Za više informacija posjetite: https://consumer.huawei.com/hr/