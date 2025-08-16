Koliko zarađuju najveći infuenceri na svijetu?

Na drugom mjestu nalazi se Dhar Mann, poznat po motivacijskim i kratkim video pričama, s procijenjenom zaradom od 56 milijuna dolara. Jake Paul, influencer i boksač, te komičar Matt Rife dijele treće mjesto, svaki s po 50 milijuna dolara prihoda u razdoblju od travnja 2024. do travnja 2025. godine.

Na listi su se našli i dugogodišnji stvaratelji sadržaja Rhett & Link sa zaradom od 36 milijuna dolara, dok je Alex Cooper, poznata po podcastu Call Her Daddy, ostvarila 32 milijuna.

Popularni inženjer i YouTube zvijezda Mark Rober procijenjeno je zaradio 25 milijuna, a TikTok ikona Charli D'Amelio 24 milijuna dolara. Khaby Lame, jedan od najpraćenijih kreatora na TikToku, nalazi se pri dnu liste s 20 milijuna, dok ju zatvara komičar Druski s 14 milijuna dolara prihoda.

Forbesovi kriteriji

Forbes je prilikom sastavljanja popisa u obzir uzeo više kriterija - broj sljedbenika, ukupnu zaradu, poduzetničke aktivnosti i utjecaj na digitalnu scenu. Prema tim parametrima, odabrano je deset najutjecajnijih kreatora sadržaja na internetu u 2025. godini.

Dakle, isplati se... smislite nešto ;)