Novi ljetni trend

Torte, pizze, burgeri, jogurt, luft madraci pa i goveđa juha - ovo su samo neki od proizvoda koji su dostavljači Wolta ovog ljeta dostavili izravno na hrvatske plaže.

Nekoć su glavni specijalitet uz more bili pašteta, malo kruha i slatke ljetne rajčice. Sada su pametni telefoni i platforme za dostavu omogućili da praktično sve što vam padne na pamet stigne ravno do vašeg ručnika, neovisno radi li se o hrani ili različitim potrepštinama.

Navedeno potvrđuju i podaci Wolta, vodeće dostavne platforme koja je u Hrvatskoj dostupna u više 35 gradova. Uvjerljivo prvo mjesto među pojedinačnim jelima zauzeo je cheeseburger, a odmah za petama slijedi pizza margarita. Ni klasici poput hrskavih pomfrita nisu zaostajali - porcije prženih krumpirića bile su među najčešće dostavljanim prilozima, često u paru s burgerima ili sendvičima. Ljubitelji slatkog su također došli na svoje, najviše su se na plažu naručivale palačinke, no pojedini su si odmor na plaži odlučili zasladiti cijelom tortom.

Zanimljivo je da se na plažu ne naručuju samo obroci iz restorana, nego korisnici često posežu i za ponudom iz obližnjih trgovina. Drugim riječima, dostava namirnica i potrepština pokazala se jednako korisnom na odmoru, a jedni od popularnijih artikala su jogurt te puding od čokolade. Mnogi uz hranu naručuju i dodatke poput umaka - ketchupa i majoneze, ili pribor za jelo koji su zaboravili ponijeti. Također, značajan dio narudžbi uključuje hladne pive i razna alkohola pića, gaziranu vodu i sokove, sladolede, pa čak i higijenske potrepštine poput toaletnog papira i losiona za njegu. Neki roditelji preko Wolta naručuju i dječje pelene za kupanje ili dodatnu hranu za najmlađe, umjesto da zbog toga napuštaju plažu, a nekoliko korisnika je naručilo i luft madrace te naočale za plivanje. Drugim riječima, gotovo sve se ovog ljeta može dostaviti na plažu - od ručka i pića do sitnica u zadnji čas.

Ipak, bilo je i korisnika koji su se zahvaljujući Woltu vratili starom trendu koji su pokrenuli naše bake i djedovi, a ovog su ga ljeta popularizirale društvene mreže. Naime, jako je puno ljudi na TikToku podijelilo video kako uživaju u pašteti, rajčici i kruhu, dok oko njih odzvanja zvonki zvuk mora. Među njima je i srpski glumac Ammar Mešić koji je hrvatskoj publici poznat iz serije "U dobru i zlu", čiji je video s plaže u Splitu vrlo brzo postao viralan te naposljetku prikupio više od 1,5 milijuna pregleda. Tako je putem Wolta na splitskim i zadarskim plažama nekoliko puta naručena pašteta, kruh i rajčica, s time da je bilo korisnika koji su naručili i po kilogram rajčice.

Woltova dostava na plaži tako je postala novi oblik ljetnog komoditeta, jer putem platforma dostava stiže u roku od pola sata. Ovaj trend pokazuje kako se navike ljetovanja mijenjaju - ono što je nekoć bilo nužnost iz štednje pretvorilo se u pitanje komfora i brze dostupnosti svega. Ipak, u oba slučaja cilj je isti - neometano uživanje na moru. A Wolt je, čini se, postao omiljeni suputnik na tom putu.