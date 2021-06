Kolike su granice starosti?

Svi bismo živjeli zauvijek, no još nitko nije uspio, a znanstvenici tvrde da su otkrili koji je maksimalan životni vijek ljudi.

Zaključili su da bi ljudi sa savršenim zdravljem mogli živjeti negdje između 120 i 150 godina, kako je detaljno objašnjeno u studiji objavljenoj ovog tjedna u časopisu Nature Communications.

Takvu starost, kažu, mogu doseći samo oni ljudi koji su imali sreće da život prebrode bez većih zdravstvenih problema poput raka ili srčanih bolesti.

Procjena je to koliko dugo prirodnom procesu starenja treba tijekom trajanja jednog ljudskog životnog vijeka - fascinantan uvid u to koliko je ljudsko tijelo otporno, piše Futurism.

>> Ako želite dug život, bavite se vrtom >>

U svojoj studiji, tim znanstvenika singapurske tvrtke Gero proučio je taj "tempo starenja", ispitujući stanovnike SAD-a, Velike Britanije i Rusije.

Promatrajući broj napravljenih koraka u danu i promjene broja krvnih stanica i analizirajući ih po dobnim skupinama, otkrili su da je tijelo s povećanjem dobi propadalo predvidljivom brzinom. Između 120. i 150. godine, prema njihovim otkrićima, prirodna otpornost ljudskog tijela na kraju bi u potpunosti propala i dovela do smrti.

Da bismo te brojke stavili u perspektivu, najstarija zabilježena osoba koja je živjela bila je Jeanne Calment, koja je umrla u Francuskoj u 122. godini, kako ističe Scientific American. Zaključak je iznenađujući, s obzirom na to da su broj koraka i krvnih stanica u osnovi različiti čimbenici - no ipak su oba dovela do uglavnom istog pada.

>> Savršen recept za dug i zdrav život >>

Stručnjaci, međutim, tvrde da bi, umjesto da pitaju koliko ljudi mogu živjeti, pravo pitanje trebalo biti koliko dugo možemo živjeti zdrav život.

"Smrt nije jedina stvar koja je bitna", rekla je Heather Whitson, direktorica Sveučilišnog centra za proučavanje starenja i ljudskog razvoja Sveučilišta Duke, za Scientific American. "Druge stvari, poput kvalitete života, počinju biti sve važnije."